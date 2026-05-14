Al CFP di Tradate inaugurato il nuovo laboratorio di saldatura 4.0 con robot industriale

Un laboratorio di saldatura 4.0 con robot industriale per avvicinare ancora di più scuola e impresa. È stato inaugurato al CFP di Tradate il nuovo spazio tecnologico dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, realizzato grazie alla collaborazione con AIPE, ESAB e MAUS Italia e sostenuto da Regione Lombardia e Fondo Sociale Europeo. Alla presentazione hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla, il presidente del Cda dell’Agenzia Formativa Claudio Lesica e i rappresentanti delle aziende coinvolte.

Il nuovo laboratorio è dedicato agli studenti del corso per Operatore di Caldareria e permette di lavorare con attrezzature industriali avanzate, simulando contesti produttivi reali. Un investimento pensato per formare figure professionali già preparate per il mondo del lavoro, in un settore dove la richiesta di tecnici specializzati continua a crescere.

«È importante sostenere una realtà formativa come questa – ha sottolineato Claudio Lesica, presidente del Cda dell’Agenzia Formativa – perché ai ragazzi servono continuità e prospettive reali, soprattutto in un momento così caotico. Ricordiamoci che i ragazzi vengono prima di tutto». Lesica ha evidenziato anche il valore del progetto “Industria bella scuola”, costruito insieme alle aziende non solo attraverso l’acquisto di macchinari, ma anche grazie al coinvolgimento diretto nella formazione e nella docenza. «Molti ragazzi – ha spiegato – arrivano agli esami con già concrete possibilità di occupazione».

A raccontare il rapporto tra scuola e impresa è stato anche l’ingegner Castillo di MAUS Italia, che ha contribuito alla donazione del macchinario. «Siamo orgogliosi di poter contribuire alla formazione dei ragazzi. Oggi non si può più imparare come una volta: la tecnologia obbliga a una preparazione di alto livello. Portare queste macchine nelle scuole permette agli studenti di fare un passo avanti concreto». L’ingegnere ha ricordato anche l’importanza dei PCTO e della collaborazione costante con gli istituti tecnici e professionali: «Molti studenti conosciuti durante i percorsi formativi sono poi diventati dipendenti».

Nel nuovo laboratorio trovano spazio anche sistemi per controlli sulla saldatura e prove meccaniche sulla qualità degli acciai, con un’attenzione particolare ai controlli non distruttivi, settore sempre più strategico per l’industria.

Presente all’inaugurazione il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha ribadito il valore della formazione professionale. «Da anni sostengo che la formazione lombarda abbia un livello eccellente e sia assolutamente equiparabile ai percorsi tradizionali come licei e università. Queste scuole riescono a dare ai ragazzi competenze concrete per entrare nel mondo del lavoro e costruire carriere importanti». Fontana ha ricordato anche l’impegno economico della Regione: «Vorremmo avere ancora più risorse per aumentare il numero delle scuole e continuare a investire nella formazione». Infine una riflessione culturale: «Per anni si è pensato che l’unico percorso valido fosse liceo-università. Oggi finalmente si inizia a capire che la formazione professionale non ha nulla da invidiare agli altri percorsi. Sono due strade diverse che devono procedere insieme, valorizzando i talenti di ogni ragazzo».