Al Chiostro di Voltorre a Gavirate un viaggio nel Medioevo tra storia, arte, musica e sapori

Un ciclo di incontri per riscoprire un Medioevo “vivo, umano e sorprendente” attraverso storia, arte, spiritualità, cinema e cultura.

Prende il via al Chiostro di Voltorre la rassegna “Gli incontri del chiostro – Storia, suoni e sapori del Medioevo”, un percorso divulgativo che accompagnerà il pubblico tra il 2026 e il 2027 con appuntamenti dedicati ai diversi aspetti della vita medievale.

Gli incontri si terranno il venerdì dalle 17.30 alle 19 al Chiostro di Voltorre, con momenti di approfondimento affidati a studiosi, docenti universitari ed esperti. Quando possibile, gli appuntamenti saranno arricchiti da degustazioni, musica, proiezioni e da uno spazio finale dedicato al dialogo con il pubblico, seguito da un aperitivo conviviale.

Il programma del 2026

Il primo appuntamento è fissato per il 29 maggio 2026 con “Cosmo, mestieri e gusto nel Medioevo – Il Battistero di Parma chiave di lettura di un’intera epoca”, incontro con il professor Andrea Sinigaglia, direttore generale del Campus De Filippi di Varese.

Il 26 giugno 2026 la rassegna si sposterà al Cinema Garden di Gavirate con “Il Medioevo sul grande schermo”, a cura di Vittorio Mastrorilli.

Dopo la pausa estiva, il calendario riprenderà il 18 settembre con “Il corpo e l’anima: la medicina nel Medioevo” insieme al professor Renzo Dionigi.

Il 9 ottobre sarà la volta de “La scrittura nei secoli: i percorsi dell’arte amanuense dai chiostri al computer” con l’ingegner Roberto Fontana.

Il 23 ottobre spazio al dialogo tra culture e religioni con “Cristianesimo e Islam: l’insegnamento di Francesco d’Assisi”, incontro con il professor Bruno Solerte e don Marco Casale, prevosto di Gavirate.

Chiuderà il programma 2026, il 6 novembre, “Mistica, scienziata, musicista: l’Universo di Ildegarda di Bingen” con la professoressa Paola Muller dell’Università Cattolica di Milano.

Il calendario previsto per il 2027

La rassegna proseguirà anche nel 2027 con un programma ancora in fase di definizione che comprende incontri dedicati a Giotto e San Francesco, alla storia del Chiostro di Voltorre, all’economia medievale, al ruolo delle donne nel Medioevo, all’esperienza monastica, ai maestri costruttori lombardi, fino ad approfondimenti su moda medievale e sull’immagine del Medioevo nella cultura contemporanea.