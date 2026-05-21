Al Chiostro di Voltorre un viaggio nel Medioevo tra storia, cinema, musica e sapori
A raccontare il progetto durante la trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto?” di Radio Materia sono stati l’assessore alla Cultura Marta Meggiolaro e Raffaele Vergine, del Gruppo di lavoro Cultura di Gavirate
Un viaggio nel Medioevo per scoprire quanto quell’epoca sia ancora viva, ricca e sorprendente. È questo lo spirito di “Gli incontri del Chiostro – Storia, suoni e sapori del Medioevo”, la nuova rassegna culturale promossa dal Comune di Gavirate insieme al Gruppo di lavoro Cultura, ospitata al Chiostro di Voltorre tra il 2026 e il 2027.
A raccontare il progetto durante la trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto?” di Radio Materia sono stati l’assessore alla Cultura Marta Meggiolaro e Raffaele Vergine, del Gruppo di lavoro Cultura di Gavirate.
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«L’idea è stata quella di permettere anche a chi ancora non conosce il Chiostro di Voltorre di venire a visitarlo – ha spiegato Meggiolaro – e di esplorare il contesto storico in cui è nato». Il chiostro, infatti, affonda le proprie radici nell’epoca cistercense, subito dopo l’anno Mille, e rappresenta uno dei luoghi simbolo del territorio gaviratese.
La rassegna nasce con l’obiettivo di approfondire i diversi aspetti della vita medievale attraverso incontri divulgativi ma rigorosi, affidati a docenti universitari, studiosi e professionisti. «La cosa sorprendente – ha raccontato l’assessore – è stato scoprire quanto il Medioevo abbia ancora da dirci e quanti miti ci siano da sfatare».
Gli appuntamenti si terranno il venerdì dalle 17.30 alle 19 al Chiostro di Voltorre e saranno accompagnati da momenti conviviali, degustazioni, musica o proiezioni, con spazio finale dedicato alle domande del pubblico.
Il primo incontro, in programma il 29 maggio, sarà dedicato ai sapori medievali. Il professor Andrea Sinigaglia, direttore del Campus De Filippi, guiderà il pubblico in un percorso tra “Cosmo, mestieri e gusto nel Medioevo”, accompagnato da assaggi preparati seguendo ricette storiche medievali. «Sarà tutto storicamente fedele – ha spiegato Vergine – perché abbiamo voluto costruire incontri rigorosi dal punto di vista scientifico ma accessibili a tutti».
La rassegna toccherà temi molto diversi: dal Medioevo raccontato dal cinema alla medicina medievale, dalla scrittura amanuense ai rapporti tra Cristianesimo e Islam, fino alla figura di Ildegarda di Bingen. Nel 2027 il programma proseguirà con incontri dedicati a Giotto, alla storia del Chiostro, all’economia medievale, alla vita monastica, alla moda e ai grandi maestri costruttori lombardi.
Accanto agli incontri, il Chiostro di Voltorre continua anche il proprio percorso di crescita come polo culturale e artistico. Oggi ospita infatti una collezione permanente d’arte moderna e contemporanea della famiglia Genzini, con opere di artisti come Castellani, Schifano e Rotella. «Vogliamo far diventare il chiostro un punto di riferimento culturale sempre più importante», ha sottolineato Vergine.
Il programma degli incontri 2026
29 maggio 2026 – Cosmo, mestieri e gusto nel Medioevo – Il Battistero di Parma chiave di lettura di un’intera epoca con Prof. Andrea Sinigaglia
26 giugno 2026 – Il Medioevo sul grande schermo con Vittorio Mastrorilli
18 settembre 2026 – Il corpo e l’anima: la medicina nel medioevo con Prof. Renzo Dionigi
9 ottobre 2026 – La scrittura nei secoli: i percorsi dell’arte amanuense dai chiostri al computer con Ing. Roberto Fontana
23 ottobre 2026 – Cristianesimo e Islam: l’insegnamento di Francesco d’Assisi con Prof. Bruno Solerte e Don Marco Casale
6 novembre 2026 – Mistica, scienziata, musicista: l’Universo di Ildegarda di Bingen con Prof.ssa Paola Muller
2027
12 marzo 2027 – Giotto e Francesco, la pittura come modalità educativa con Prof. Marco Rossi
9 aprile 2027 – Le pietre raccontano: il Chiostro e la sua storia con Architetto Giorgio Mantica
23 aprile 2027 – L’evoluzione dell’organizzazione economica e del pensiero giuridico nel Medioevo con Prof. Gianfranco Garancini
14 maggio 2027 – Il mondo femminile nel Medioevo: mistiche, madri, regine… streghe? con Prof.ssa Paola Biavaschi e Dott. Fabio Calandrino
28 maggio 2027 – Uomini e donne dei Chiostri: l’esperienza monastica nel Medioevo con Prof. Alfredo Lucioni
11 giugno 2027 – I maestri costruttori lombardi, attivi all’estero nel Medioevo con Prof. Saverio Lomartire
Settembre 2027 – Il Medioevo Romanico, esempio di Voltorre
Data da definire – L’abbigliamento e la moda nel Medioevo con Prof.ssa Laura Facchini
Autunno 2027 – Finto medioevo vs autentico medioevo: considerazioni sulla “invenzione” del Medioevo con Prof. Alfredo Lucioni.
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