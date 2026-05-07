Al Cine Grassi di Tradate una conferenza del GAT sulle origini cosmiche della vita

Lunedì 11 maggio alle 21 il Cine Grassi di Tradate ospita una nuova conferenza del Gruppo Astronomico Tradatese dedicata a uno dei temi più affascinanti della ricerca scientifica contemporanea: l’origine della vita e il possibile ruolo dello spazio nella formazione delle molecole biologiche fondamentali.

L’incontro, dal titolo “I mattoni della vita vengono tutti dallo spazio”, prende spunto dai risultati delle analisi effettuate sui campioni dell’asteroide Bennu riportati sulla Terra dalla missione Osiris-REx della NASA. Dopo due anni di studi condotti con tecnologie avanzate, i ricercatori hanno individuato nel materiale extraterrestre amminoacidi, basi nucleiche e zuccheri considerati essenziali per la nascita della vita.

A presentare la conferenza sarà il dottor Cesare Guaita, presidente del GAT, che illustrerà le più recenti ipotesi scientifiche legate alla cosiddetta “origine cosmica” della vita terrestre. Tra i temi affrontati anche il ruolo del Grande Bombardamento Tardivo, il periodo in cui la Terra primordiale venne colpita da numerosi corpi celesti, e la possibilità che proprio questi oggetti abbiano trasportato sul nostro pianeta i composti chimici necessari allo sviluppo delle prime forme viventi.

Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza del ribosio nei campioni di Bennu, elemento fondamentale dell’RNA, e alle implicazioni che questa scoperta potrebbe avere sulle teorie riguardanti la nascita della vita prima ancora dell’evoluzione del DNA.

La conferenza offrirà inoltre uno sguardo sulle prospettive dell’esobiologia moderna: se le molecole fondamentali della vita si formano comunemente negli spazi interstellari, allora processi simili potrebbero verificarsi anche su pianeti abitabili lontani dalla Terra.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.