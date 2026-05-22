Al cinema di Travedona il film in ricordo di Giorgio Ambrosoli

Al termine della proiezione interverrà Stefano Mattachini, nipote dell’avvocato che ha combattuto contro la corruzione e la criminalità. Appuntamento sabato 23 maggio alle 10:00

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci, il Comune di Travedona Monate promuove un momento di riflessione e memoria dedicato al valore della legalità, dell’impegno civile e del coraggio di chi ha scelto di contrastare la criminalità organizzata e la corruzione.

Il 23 maggio 1992, nella strage di Capaci, persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un attentato che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese e che ancora oggi rappresenta un simbolo della lotta alla mafia e della difesa delle istituzioni democratiche.

In questo contesto si inserisce la proiezione del film Un eroe borghese, dedicato alla figura di Giorgio Ambrosoli, avvocato e commissario liquidatore assassinato nel 1979 per aver svolto con onestà e rigore il proprio incarico contro un sistema di corruzione e interessi criminali. La proiezione è in programma sabato 23 maggio alle 10:00 al cineteatro Santamanzio.

Pur appartenendo a contesti diversi, le storie di Giorgio Ambrosoli e di Giovanni Falcone sono unite dagli stessi valori: senso dello Stato, integrità morale e coraggio civile. Entrambi hanno pagato con la vita la scelta di non voltarsi dall’altra parte.

Al termine della proiezione interverrà Stefano Mattachini, nipote di Giorgio Ambrosoli, per un momento di approfondimento e testimonianza aperto alla cittadinanza.