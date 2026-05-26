Al Compasso d’Oro Menzione d’Onore al varesino Caporaso per il progetto che tutela le foreste trentine

Il progetto “IncasTree. Il design per il legno: dalla scuola alle aziende”, ideato, progettato e diretto dall’architetto e designer varesino Giorgio Caporaso, ha ricevuto la Menzione d’Onore ADI nell’ambito del XXIX Compasso d’Oro, il più autorevole riconoscimento del design italiano promosso da ADI – Associazione per il Disegno Industriale.

Il risultato premia una visione del design che coniuga sostenibilità ambientale, innovazione progettuale, formazione e valorizzazione delle filiere forestali certificate, trasformando una criticità ambientale in un’opportunità concreta di sviluppo culturale e territoriale.

Il progetto nasce nel 2024 in Trentino nell’ambito della campagna internazionale “Forests Are Home” promossa da PEFC Italia, organizzazione leader nella certificazione della gestione forestale sostenibile, di cui Giorgio Caporaso è art director.

Al centro dell’iniziativa vi è il recupero e la valorizzazione del legno proveniente dalle foreste colpite dalla tempesta Vaia e successivamente danneggiate dall’attacco del bostrico, il coleottero che sta compromettendo vaste aree di abete rosso alpino. Attraverso il progetto, questo materiale viene reinterpretato e nobilitato tramite un approccio di design sostenibile e circolare.

Il progetto ha preso forma grazie alla collaborazione tra il Centro di Formazione Professionale ENAIP di Tesero – prima scuola al mondo certificata PEFC –, Associazione Artigiani Confartigianato Trentino e cinque aziende del territorio specializzate nel settore legno-arredo, dando vita a un modello progettuale basato sul valore della filiera forestale certificata e la responsabilità ambientale.

Guidati dalla direzione creativa e progettuale di Caporaso, gli studenti ENAIP hanno realizzato complementi d’arredo sviluppati secondo alcuni principi come modularità, durabilità, riparabilità, disassemblabilità e riciclabilità, mettendo in relazione cultura del progetto, responsabilità ambientale, tracciabilità dei materiali e valorizzazione delle competenze artigianali locali.

Dopo la selezione all’ADI Design Index 2025, nella categoria Design per il Sociale, la Menzione d’Onore al XXIX Compasso d’Oro conferma il valore innovativo e culturale di un’esperienza che mette in dialogo scuola, imprese e territorio, proponendo un modello virtuoso di collaborazione e sviluppo sostenibile.

«La Menzione d’Onore al XXIX Compasso d’Oro ADI rappresenta per me un riconoscimento particolarmente significativo, perché premia un percorso di ricerca e progettazione che da anni porto avanti nel campo del design sostenibile e circolare – commenta Giorgio Caporaso – IncasTree ha dimostrato come il design possa essere non solo uno strumento creativo, ma anche un motore di coinvolgimento e trasformazione capace di attivare il territorio, valorizzare le persone e generare nuove connessioni tra formazione, impresa e cultura progettuale. L’aspetto che considero più importante è aver contribuito a costruire una rete di collaborazioni destinata a lasciare un impatto concreto e duraturo sul territorio».

Oltre alla dimensione ambientale e progettuale, il progetto si è distinto anche per il suo forte valore sociale e formativo, rafforzando il dialogo tra scuola e impresa e creando nuove opportunità professionali per i giovani.