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Al Compasso d’Oro Menzione d’Onore al varesino Caporaso per il progetto che tutela le foreste trentine

Il progetto “IncasTree. Il design per il legno: dalla scuola alle aziende”, ideato, progettato e diretto dall’architetto e designer varesino ha ricevuto la Menzione d’Onore ADI nell’ambito della XXIX edizione del più autorevole riconoscimento del design italiano

Generico 25 May 2026

Il progetto “IncasTree. Il design per il legno: dalla scuola alle aziende”, ideato, progettato e diretto dall’architetto e designer varesino Giorgio Caporaso, ha ricevuto la Menzione d’Onore ADI nell’ambito del XXIX Compasso d’Oro, il più autorevole riconoscimento del design italiano promosso da ADI – Associazione per il Disegno Industriale.

Il risultato premia una visione del design che coniuga sostenibilità ambientale, innovazione progettuale, formazione e valorizzazione delle filiere forestali certificate, trasformando una criticità ambientale in un’opportunità concreta di sviluppo culturale e territoriale.

Il progetto nasce nel 2024 in Trentino nell’ambito della campagna internazionale “Forests Are Home” promossa da PEFC Italia, organizzazione leader nella certificazione della gestione forestale sostenibile, di cui Giorgio Caporaso è art director.

Al centro dell’iniziativa vi è il recupero e la valorizzazione del legno proveniente dalle foreste colpite dalla tempesta Vaia e successivamente danneggiate dall’attacco del bostrico, il coleottero che sta compromettendo vaste aree di abete rosso alpino. Attraverso il progetto, questo materiale viene reinterpretato e nobilitato tramite un approccio di design sostenibile e circolare.

Il progetto ha preso forma grazie alla collaborazione tra il Centro di Formazione Professionale ENAIP di Tesero – prima scuola al mondo certificata PEFC –, Associazione Artigiani Confartigianato Trentino e cinque aziende del territorio specializzate nel settore legno-arredo, dando vita a un modello progettuale basato sul valore della filiera forestale certificata e la responsabilità ambientale.

Guidati dalla direzione creativa e progettuale di Caporaso, gli studenti ENAIP hanno realizzato complementi d’arredo sviluppati secondo alcuni principi come modularità, durabilità, riparabilità, disassemblabilità e riciclabilità, mettendo in relazione cultura del progetto, responsabilità ambientale, tracciabilità dei materiali e valorizzazione delle competenze artigianali locali.

Dopo la selezione all’ADI Design Index 2025, nella categoria Design per il Sociale, la Menzione d’Onore al XXIX Compasso d’Oro conferma il valore innovativo e culturale di un’esperienza che mette in dialogo scuola, imprese e territorio, proponendo un modello virtuoso di collaborazione e sviluppo sostenibile.

«La Menzione d’Onore al XXIX Compasso d’Oro ADI rappresenta per me un riconoscimento particolarmente significativo, perché premia un percorso di ricerca e progettazione che da anni porto avanti nel campo del design sostenibile e circolare – commenta Giorgio Caporaso – IncasTree ha dimostrato come il design possa essere non solo uno strumento creativo, ma anche un motore di coinvolgimento e trasformazione capace di attivare il territorio, valorizzare le persone e generare nuove connessioni tra formazione, impresa e cultura progettuale. L’aspetto che considero più importante è aver contribuito a costruire una rete di collaborazioni destinata a lasciare un impatto concreto e duraturo sul territorio».

Oltre alla dimensione ambientale e progettuale, il progetto si è distinto anche per il suo forte valore sociale e formativo, rafforzando il dialogo tra scuola e impresa e creando nuove opportunità professionali per i giovani.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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