Al Consultorio di via Rossi a Varese torna “Nutrimamma”: incontro sull’alimentazione in gravidanza
Sabato 6 giugno un appuntamento dedicato alle donne nel primo trimestre di gravidanza per approfondire il tema della corretta alimentazione con ostetriche e dietiste
Il Consultorio di Varese propone una nuova edizione di “Nutrimamma – Insieme per nutrire la vita”, incontro dedicato all’alimentazione nel primo trimestre di gravidanza. (immagine creata con AI)
L’appuntamento, organizzato da ostetriche e dietiste, si terrà sabato 6 giugno 2026 nella sede di via O. Rossi 9 Padiglione Biffi con due turni, alle 9.30 e alle 11.30, per un massimo di 10 partecipanti per gruppo.
L’incontro intende offrire un momento di informazione e confronto sull’importanza di una corretta alimentazione in gravidanza, con particolare attenzione alle esigenze nutrizionali della donna in questa fase delicata del percorso materno. L’obiettivo è fornire indicazioni utili e concrete a sostegno della salute della madre e del bambino.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:
- Consultorio di Malnate – 0332.393.642, lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 10.00.
- Consultorio di Varese – 0332.277.493, martedì e giovedì dalle 09.00 alle 11.00.
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