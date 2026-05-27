Al Consultorio di via Rossi a Varese torna “Nutrimamma”: incontro sull’alimentazione in gravidanza

Il Consultorio di Varese propone una nuova edizione di “Nutrimamma – Insieme per nutrire la vita”, incontro dedicato all’alimentazione nel primo trimestre di gravidanza. (immagine creata con AI)

L’appuntamento, organizzato da ostetriche e dietiste, si terrà sabato 6 giugno 2026 nella sede di via O. Rossi 9 Padiglione Biffi con due turni, alle 9.30 e alle 11.30, per un massimo di 10 partecipanti per gruppo.

L’incontro intende offrire un momento di informazione e confronto sull’importanza di una corretta alimentazione in gravidanza, con particolare attenzione alle esigenze nutrizionali della donna in questa fase delicata del percorso materno. L’obiettivo è fornire indicazioni utili e concrete a sostegno della salute della madre e del bambino.

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