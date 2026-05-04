Al Festival della Meraviglia di Laveno la mostra “Stories make worlds”
L’esposizione, curata dalla Scuola del Design del Politecnico di Milano, nasce dal dialogo tra i progetti degli studenti dell’Antidisciplinary Lab e l’intervento artistico di Alessandro Puccia
Si inserisce nel programma del Festival della Meraviglia 2026 la mostra “Stories make worlds”, in programma sabato 9 maggio alle 11.30 all’Hotel de Charme di Laveno Mombello.
L’esposizione, curata dalla Scuola del Design del Politecnico di Milano, nasce dal dialogo tra i progetti degli studenti dell’Antidisciplinary Lab e l’intervento artistico di Alessandro Puccia. Un confronto tra linguaggi e discipline che si sviluppa all’interno del tema dell’edizione 2026 del festival, “Storia, storie, storielle”. Mostra a cura di Andrea Borsato, Francesco E. Guida, Martina Esposito, Anita Ruggiu (Scuola del Design, Politecnico di Milano)
Il Festival della Meraviglia, diffuso tra Laveno e Luino dall’8 al 10 maggio (con appuntamenti fino al 24 maggio), si propone come uno spazio di incontro tra filosofia, scienza, arte e giornalismo, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo della narrazione nella costruzione della realtà.
In questo contesto si inseriscono i dieci progetti sviluppati dagli studenti del corso di Design della comunicazione, che affrontano temi contemporanei come il cambiamento climatico, la sovrapproduzione alimentare e la disinformazione. Al centro di ciascun progetto, una “macchina comunicativa” che rende tangibili questioni complesse, traducendole in esperienze interattive.
A dialogare con questi lavori è la ricerca artistica di Alessandro Puccia, che pone al centro l’acqua come elemento generativo, memoria e forma. Attraverso l’analisi di campioni raccolti in diverse parti del mondo, osservati al microscopio e trasformati in immagini, l’artista costruisce una narrazione visiva in cui la materia diventa racconto e visione.
La mostra si configura così come uno spazio di riflessione sul rapporto tra storie e mondi, tra immaginazione e realtà, offrendo al pubblico uno sguardo multidisciplinare sulle trasformazioni del presente.
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