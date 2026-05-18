Al liceo Crespi di Busto Arsizio la premiazione del concorso di poesia “Nel Lucido Verso”

Sarà dedicato alla creatività e alla scrittura poetica dei giovani il pomeriggio di mercoledì 20 maggio al liceo Crespi di Busto Arsizio, dove alle 15, nell’Aula Magna dell’istituto, si terrà la premiazione del primo concorso di poesia “Nel Lucido Verso”. (Nella foto l’immagine scelta per la locandiona del concorso)

L’iniziativa è stata organizzata dal liceo con il contributo del Lions International Busto Arsizio Host, che sosterrà economicamente i premi destinati ai migliori componimenti selezionati dalla giuria.

Un concorso dedicato ai giovani e alla poesia

Il progetto era rivolto agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole superiori della Lombardia e delle aree piemontesi vicine alla provincia di Varese, con l’obiettivo di promuovere la poesia come strumento di espressione personale e riflessione interiore.

Tema dell’edizione è stato “Slanci di infinito”, spunto che ha portato ragazze e ragazzi a confrontarsi con sogni, paure, domande esistenziali e aspetti della quotidianità attraverso il linguaggio poetico.

Secondo gli organizzatori, nei testi ricevuti emergono richiami ai grandi autori della letteratura italiana, da Leopardi a Montale, da Pavese fino a Dante, in un dialogo tra sensibilità contemporanea e tradizione letteraria.

La giuria e i premi

Alla cerimonia saranno presenti i componenti della giuria: Stefano Ghidinelli, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi di Milano e direttore della rivista “Configurazioni. Ricerche sulla poesia contemporanea”; Marilena Goracci, ex docente del liceo Crespi e membro del Comitato Scientifico del Centro Culturale del Teatro delle Arti di Gallarate, e Silvio Raffo, poeta, scrittore e traduttore.

Con loro anche le docenti del liceo Romina Biazzi e Anna Barbatti.

I premi messi a disposizione dal Lions International Busto Arsizio Host consistono in assegni da 500 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 200 euro per il terzo. Sono previste inoltre alcune menzioni d’onore.

Tutti i componimenti partecipanti saranno raccolti e pubblicati in un opuscolo, con l’intento di valorizzare il lavoro creativo degli studenti e sostenere l’interesse verso un linguaggio artistico oggi sempre più raro ma ancora fortemente sentito dai giovani.