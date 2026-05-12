Al Miv arriva “Tenebre” di Dario Argento: i Goblin suonano la colonna sonora dal vivo

Un’esperienza cinematografica e musicale che unisce la suspense del grande schermo all’energia delle esecuzioni live. Martedì 19 maggio, alle ore 20.30, il MIV – Multisala Impero di Varese ospiterà la proiezione di Tenebre, capolavoro del 1982 firmato da Dario Argento. A rendere speciale la serata in via Bernascone sarà la presenza dei Claudio Simonetti’s Goblin, autori della colonna sonora originale, che eseguiranno le musiche dal vivo durante il film. Si tratta del debutto assoluto in Italia per questo specifico spettacolo.

L’evento si inserisce nel programma di Nord in Giallo, la rassegna varesina incentrata sulla narrativa noir e poliziesca. Non è la prima volta che la città sperimenta questa formula: lo scorso settembre, in occasione del cinquantesimo anniversario del film, era stata proposta la proiezione di Profondo Rosso, sempre con la colonna sonora eseguita dal vivo.

«Musica, cinema, suspense e racconto si fondono in un’esibizione che rende la visione ancora più coinvolgente – sottolinea l’assessore alla Cultura, Enzo Laforgia – Un’esperienza che abbiamo già portato in città lo scorso settembre con la proiezione di Profondo Rosso. Un evento apprezzato dal pubblico varesino che abbiamo voluto riproporre con la proiezione di un’altra pellicola cult».

Il film e la band

Tenebre segnò all’inizio degli anni Ottanta il ritorno di Dario Argento al genere thriller puro. La trama ruota attorno a uno scrittore americano di romanzi gialli che, arrivato a Roma per promuovere il suo ultimo lavoro, si ritrova catapultato in una catena di omicidi che sembrano ricalcare fedelmente le pagine del suo libro. La pellicola vanta un cast internazionale in cui spiccano Anthony Franciosa, Giuliano Gemma, Daria Nicolodi, John Saxon, John Steiner e Fulvio Mingozzi.

La componente sonora è affidata alla storica formazione guidata da Claudio Simonetti. I Goblin, nati negli anni Settanta dalle ceneri dei Cherry Five per intuizione dello stesso Simonetti e di Massimo Morante, hanno legato indissolubilmente il proprio nome al cinema di genere italiano, a partire dal successo planetario di Profondo Rosso. Dopo diverse evoluzioni, scioglimenti e progetti paralleli (come Daemonia, Goblin Rebirth e New Goblin), l’attuale formazione dei Claudio Simonetti’s Goblin vede sul palco: Claudio Simonetti alle tastiere, Daniele Amador alla chitarra, Cecilia Nappo al basso e Federico Maragoni alla batteria.

Informazioni e biglietti

I biglietti per la serata sono disponibili per l’acquisto sia sulla piattaforma online del cinema (multisalaimpero.com) sia direttamente presso le casse del MIV Multisala Impero a Varese, in via Bernascone.