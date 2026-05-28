Al Monastero di Cairate torna “Sibrium Langobardorum”: due giorni tra Longobardi e l’850° anniversario del Barbarossa

Il Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate si prepara ad accogliere la settima edizione di “Sibrium Langobardorum”, la grande manifestazione di rievocazione storica dedicata al mondo longobardo. L’appuntamento è per sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 nella suggestiva cornice di via Molina, con ingresso libero e gratuito.

L’edizione 2026 unirà alla tradizionale ricostruzione storica un importante anniversario per il territorio: gli 850 anni dal passaggio di Federico Barbarossa a Cairate, avvenuto nel 1176, poco prima della battaglia di Legnano.

Per due giorni il monastero ospiterà campi storici, esposizioni, laboratori artigianali e attività didattiche dedicate alla vita quotidiana dei Longobardi. Il pubblico potrà assistere a dimostrazioni di filatura, medicina antica, arceria e alla didattica sulla moneta longobarda con conio a martello. Tra le iniziative in programma anche l’esposizione della riproduzione del manoscritto “Historia Langobardorum”, curata da CAPSA Ars Scriptoria, oltre alle visite guidate al monastero.

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la conferenza “L’alba prima di Legnano. Barbarossa a Cairate: Leggende e Verità Svelate”, in programma sabato 30 maggio alle ore 16.30 nella Sala conferenze ai Rustici di via Molina. L’incontro sarà tenuto dalla dottoressa Laura De Marchi e da Samuele Zaccaro e approfondirà il celebre passaggio storico dell’imperatore nel territorio cairatese.

Accanto alla parte culturale non mancheranno musica e gastronomia. Sabato sera spazio all’intrattenimento pop-rock con i Musiklas, mentre per tutta la durata dell’evento sarà attivo lo stand gastronomico curato da Grigliare Duro Italian Hardcore Barbecue e dal Gruppo Alpini Cairate. Lo stand aprirà sabato dalle 19.30 e domenica dalle 12, anche con servizio da asporto, proponendo specialità come pulled pork, salamelle e piatti vegani.

La manifestazione prenderà il via sabato 30 maggio dalle ore 11 e proseguirà domenica 31 maggio dalle ore 10.