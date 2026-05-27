Al Multisala Impero di Varese una rassegna dedicata a Marilyn Monroe nel centenario della nascita

Il 1° giugno 2026 Marilyn Monroe avrebbe compiuto cento anni e il Multisala Impero di Varese celebra l’icona del cinema americano con una rassegna speciale dedicata ad alcuni dei suoi film più celebri. Per tutto il mese di giugno il cinema proporrà quattro appuntamenti in versione originale restaurata, sia nell’audio che nel video, per riportare sul grande schermo il fascino intramontabile dell’attrice simbolo di Hollywood.

La rassegna prenderà il via proprio il giorno del compleanno di Marilyn Monroe, lunedì 1 giugno, con la proiezione di “Gli uomini preferiscono le bionde”, film del 1953 diventato uno dei titoli più iconici della sua carriera.

Il calendario proseguirà poi con: 9 giugno: “Quando la moglie è in vacanza”, 23 giugno: “A qualcuno piace caldo, 30 giugno: “Gli spostati”. L’iniziativa sarà accompagnata anche da un dress code “Marilyn inspired”, pensato per coinvolgere il pubblico nell’atmosfera glamour e senza tempo della diva americana.

Un omaggio cinematografico che vuole celebrare non solo il mito di Marilyn Monroe, ma anche il valore del grande cinema classico visto sul grande schermo.