Al Museo del Tessile di Busto una conferenza sul referendum del 1946 e la nascita della Repubblica

Relatore sarà Claudio Mezzanzanica, presidente dell’Istituto Varesino per la Storia del ’900, studioso impegnato da anni nella ricerca sul territorio e sulle vicende sociali del Novecento

L’Università Cittadina per la Cultura Popolare propone un momento di approfondimento storico dedicato a uno dei passaggi più significativi della storia italiana. Mercoledì 6 aprile, alle 15.30, nella sala conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio, è in programma l’incontro dal titolo “1946: la vittoria della Repubblica a Busto Arsizio”.

Relatore sarà Claudio Mezzanzanica, presidente dell’Istituto Varesino per la Storia del ’900, studioso impegnato da anni nella ricerca sul territorio e sulle vicende sociali del Novecento. L’incontro si inserisce nelle iniziative legate agli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, una consultazione che segnò il passaggio dalla monarchia alla Repubblica dopo vent’anni di dittatura e gli anni della guerra. Un voto caratterizzato da una partecipazione straordinaria, anche perché per la prima volta coinvolse, a suffragio universale, uomini e donne.

A Busto Arsizio il risultato fu particolarmente significativo: la Repubblica ottenne circa il 65% dei consensi, una delle percentuali più alte tra i principali centri della provincia. Un dato che sarà al centro della riflessione proposta durante la conferenza, per comprenderne le ragioni storiche e il contesto sociale in cui maturò. L’iniziativa è aperta ai soci dell’Università e alla cittadinanza.