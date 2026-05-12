Al Palapenz torna IGEA: il weekend del benessere tra incontri, laboratori ed esperienze immersive

Con incontri, laboratori, arte e attività per tutte le età, il 16 e 17 maggio il Palapenz ospita il ritorno di IGEA a Chiasso

Dopo alcuni anni di pausa, IGEA torna finalmente con una nuova edizione rinnovata, pronta a riportare nel Mendrisiotto uno spazio dedicato al benessere, alla qualità della vita e alla scoperta di nuovi percorsi personali.

La manifestazione si terrà sabato 16 maggio dalle 10.00 alle 21.00 e domenica 17 maggio dalle 10.00 alle 19.00 presso il Palapenz di Chiasso – Via Passeggiata 11.

Nata nel 2014, IGEA ha rappresentato per anni un punto di riferimento per il territorio nell’ambito del benessere e degli stili di vita consapevoli. Oggi l’evento riparte con la volontà di creare un’esperienza ancora più autentica, accessibile e vicina alle persone, mantenendo lo spirito originario che ne aveva caratterizzato il percorso.

Patrocinata dal Comune di Chiasso, la manifestazione proporrà due giornate ricche di incontri, conferenze, laboratori, esperienze immersive, trattamenti e attività creative dedicate all’ascolto e alla crescita personale.

IGEA nasce dal desiderio di offrire alla comunità un’occasione concreta per fermarsi, dedicarsi del tempo e avvicinarsi a professionisti, operatori e realtà che quotidianamente lavorano per promuovere equilibrio, ascolto e qualità della vita.

L’obiettivo non è semplicemente presentare prodotti o discipline, ma creare opportunità di incontro, scoperta e confronto. Anche una semplice conversazione, un trattamento, un laboratorio creativo o una conferenza possono diventare uno spunto prezioso da portare nella propria quotidianità.

Grande attenzione è stata dedicata anche al coinvolgimento di professionisti, associazioni e realtà attive sul territorio ticinese, con l’obiettivo di valorizzare competenze locali e creare nuove connessioni tra persone, esperienze e sensibilità differenti.

Uno spazio centrale sarà riservato al programma di conferenze IGEA Talk, realizzato con il supporto di Chiasso TV. Il calendario proporrà due approcci differenti ma complementari: la giornata di sabato sarà maggiormente orientata ai temi olistici, energetici e interiori, mentre la domenica offrirà incontri più legati ad aspetti scientifici, divulgativi e pratici del benessere contemporaneo.

Accanto agli incontri, il pubblico potrà vivere numerose esperienze pratiche pensate per coinvolgere direttamente visitatori di tutte le età.

Tra queste, la mostra artistica “Una rosa è una rosa” dell’artista ticinese Francesca Bianchi Lurati, un percorso pittorico intenso ed essenziale dove il soggetto della rosa viene trasformato in segno, materia ed emozione attraverso una ricerca artistica profondamente legata alla natura.

Importante anche la presenza di Espressivamente con lo Spazio Creativo IGEA, una vera area esperienziale dedicata a laboratori gratuiti, attività artistiche, movimento, teatro, musica e creatività. Durante le due giornate saranno proposte attività per bambini, ragazzi e adulti, trasformando lo spazio in un ambiente vivo, partecipativo e aperto alla sperimentazione.

Molte delle attività proposte durante il weekend saranno gratuite e aperte anche a famiglie, bambini e curiosi che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo del benessere, della creatività e delle discipline olistiche.

IGEA ospiterà inoltre realtà selezionate provenienti dal mondo del benessere, delle discipline olistiche, della crescita personale, dell’alimentazione consapevole, della creatività e dei trattamenti naturali.

Più che sui numeri, l’evento punta sulla qualità delle proposte presenti, valorizzando professionalità differenti ma accomunate dalla volontà di offrire esperienze autentiche e accessibili.

Non mancherà un’area food dedicata a proposte attente al benessere e agli stili di vita consapevoli, pensata come momento di convivialità e scoperta anche attraverso il cibo.

Il ritorno di IGEA nasce all’interno di RILAB, rete di professionisti e progettualità territoriali promossa da RIL Eventi, con l’obiettivo di creare esperienze autentiche capaci di generare valore per il territorio e per la comunità.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Per agevolare l’organizzazione e consultare il programma completo di conferenze, esperienze e attività, è consigliata la registrazione tramite il sito ufficiale.

In un periodo in cui il bisogno di rallentare, ascoltarsi e ritrovare equilibrio è sempre più presente, IGEA desidera offrire alla comunità uno spazio autentico dove incontrare idee, persone ed esperienze capaci di lasciare un segno positivo.

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IGEA – Fiera del Benessere e degli Stili di Vita Consapevoli

Sabato 16 maggio 2026 | 10.00 – 21.00

Domenica 17 maggio 2026 | 10.00 – 19.00

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