Al Parco della Magana di Cassano Magnago arriva la “Camelot fest”, tre giorni d’atmosfera medievale
È la seconda edizione della festa nata dalla collaborazione tra associazione Mala Strana, Le Officine e amministrazione comunale. Da venerdì pomeriggio il pratone diventa un accampamento di tende medievali
Il Camelot Fest torna al Parco della Magana di Cassano Magnago con un’edizione ricca di esperienze interattive e intrattenimento storico: appuntamento dal 22 al 24 maggio, nel più bel parco cassanese. Si parte venerdì pomeriggio e si prosegue fino a domenica sera.
Le principali novità di quest’anno includono un’escape room a tema Santo Graal, laboratori per creare taccuini medievali e una cena con delitto incentrata sulla caccia alle streghe. Durante la manifestazione di tre giorni, i visitatori potranno assistere a spettacoli di scherma storica o partecipare attivamente a lezioni di tiro con l’arco e lettura dei tarocchi.
L’evento mira a coinvolgere famiglie e giovani attraverso una combinazione di tradizione e musica medievale moderna all’interno della taverna. Le autorità locali e gli organizzatori puntano a trasformare questa iniziativa in un punto di riferimento iconico per l’intera provincia di Varese. Grazie al successo della passata edizione, il festival si conferma un appuntamento imperdibile per chi cerca divertimento all’aria aperta in un’atmosfera d’altri tempi.
Per Luigi Fichera, di Mala Strana, l’obiettivo è «portare comunque una ventata di novità ogni anno» affinché il festival offra «l’opportunità di vivere cose nuove» pur rimanendo fedele alla sua impostazione e una precisa collocazione in atmosfera medievale.
Matia Campanoni dell’associazione “Le Officine” ricorda che nel 2025 la prima edizione è stata «un evento davvero strepitoso con 10mila presenze», che ha visto la partecipazione di «famiglie e non, ragazzi, adulti», un po’ nel solco del lavoro che fanno le Officine per assicurare eventi transgenerazionali e in grado di coinvolgere tutti.
L’assessore Alessandro Passuello ha ricordato che è un evento «unico in provincia di Varese», che si vorrebbe ampliare coinvolgendo altre realtà, per arrivare a «diventare un evento iconico» per l’intero territorio provinciale, con aspirazione a un riconoscimento a livello provinciale.
Il programma completo (qui) prevede moltissimi momenti “sportivi” e conviviali. C’è solo da scoprirli.
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