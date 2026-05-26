Al Parco dell’ex Seminario di Saronno arriva “Fuori Classe”, il concerto di fine anno degli studenti
Sabato 6 giugno il Parco dell’ex Seminario ospiterà una serata musicale organizzata dal Comune insieme ai rappresentanti degli studenti delle scuole superiori cittadine
Una serata di musica dal vivo per salutare la fine dell’anno scolastico e dare il via all’estate. Sabato 6 giugno il Parco dell’ex Seminario di Saronno ospiterà “Fuori Classe”, il concerto di fine anno organizzato dal Comune di Saronno insieme ai rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici cittadini.
L’evento prenderà il via alle 20 e sarà dedicato soprattutto ai giovani, con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione e partecipazione attraverso la musica e il coinvolgimento delle realtà artistiche locali.
Sul palco saliranno infatti diversi gruppi e artisti del territorio: Question Mark, Spazi Liberi, Statick, Mad e i rapper del Benet 2 – Spazio Giovani.
Musica e protagonismo giovanile
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e gli studenti delle scuole superiori saronnesi, che hanno partecipato all’organizzazione della serata.
“Fuori Classe” punta proprio a valorizzare il protagonismo giovanile e la scena musicale locale, offrendo ai ragazzi uno spazio dove esibirsi e condividere la propria musica davanti al pubblico cittadino.
Un evento per iniziare l’estate
L’appuntamento rappresenta anche uno dei primi eventi estivi dedicati ai giovani nel calendario cittadino. L’idea è quella di creare un’occasione di incontro e socialità dopo la conclusione dell’anno scolastico, coinvolgendo studenti provenienti dai diversi istituti superiori della zona.
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