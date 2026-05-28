Al Sacro Monte di Varese con aperture straordinarie e visite guidate per il 2 giugno

Casa Museo Pogliaghi, il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario saranno visitabili in via straordinaria dalle 10.00 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 17.30

Nella giornata di martedì 2 giugno, i Musei del Sacro Monte di Varese ampliano i propri orari: la Casa Museo Pogliaghi, il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario saranno visitabili in via straordinaria dalle 10.00 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 17.30. Per conoscere al meglio questi luoghi, sono garantite anche delle visite guidate, organizzate da Archeologistics – già comprese nel prezzo di ogni biglietto – alla Cripta e alla Casa Museo Pogliaghi. Gli orari sono i seguenti: 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:30.

CRIPTA

La Cripta del Santuario è il cuore della storia di Santa Maria del Monte. Al suo interno, sono conservati i resti della prima chiesa costruita sulla montagna e affreschi tre-quattrocenteschi che decorano le pareti, oltre ad importanti evidenze archeologiche che testimoniano l’antichità del culto e del luogo. La visita consentirà di conoscere anche i lavori di restauro e le soluzioni ingegneristiche adottate per la riapertura al pubblico avvenuta nel 2015.

MUSEO BAROFFIO

La storia di Santa Maria del Monte potrà essere seguita anche all’interno del Museo Baroffio, il più antico museo di Varese tuttora visitabile. La visita consente di ammirare autentici capolavori dell’arte lombarda, dal Medioevo al Settecento e contemporaneamente di volare lontano, sulla scia dei tanti dipinti fiamminghi e olandesi donati dal Baroffio, o verso alcuni protagonisti dell’arte europea del Novecento, come Henri Matisse e Georges Rouault.

CASA POGLIAGHI

Lungo il tratto finale del Viale delle Cappelle, patrimonio UNESCO dal 2003, si apre la Casa Museo Pogliaghi, residenza dell’artista milanese autore della porta del Duomo di Milano. Lavorando al restauro delle Cappelle seicentesche, Pogliaghi rimase talmente colpito dalla bellezza e tranquillità del Sacro Monte di Varese che decise di costruire qui la sua residenza, concependola come laboratorio-museo.

Grande appassionato d’arte ed artista a tutto tondo, Pogliaghi ha creato una villa eclettica, all’interno della quale è possibile ammirare un’internazionale collezione d’arte, che spazia dai sarcofagi egizi e dai reperti greco-romani a porcellane e stampe orientali, esposti accanto alle opere dello stesso artista, tra le quali spicca il modello originale in gesso e a grandezza naturale della porta del Duomo di Milano. In totale la casa museo ospita più di 1500 opere tra dipinti, sculture e arti applicate e circa 580 oggetti archeologici. Proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, è stata riaperta al pubblico ne 2014.

C’è la possibilità di acquistare il biglietto cumulativo Pass Tre Musei che consente di visitare tutti i musei al prezzo speciale di 15€ a persona. Il pass è valido tutta la giornata e può essere acquistato su: https://www. archeologistics.it/servizi- educativi/pass–musei-490.html

Qui si possono acquistare i biglietti per i singoli musei qui: https://www. archeologistics.it/servizi- educativi/appuntamenti.html? luogo=5 o su: https:// sacromontedivarese.it/ acquista-i-biglietti.html