Al salone dell’oratorio di Caronno Varesino il “Concerto di primavera”
Il Gruppo volontari “Teofilo Bardelli” ODV organizza una serata musicale aperta alla cittadinanza nel salone dell’oratorio di via Garibaldi
Musica e convivialità per il “Concerto di primavera” organizzato dal Gruppo volontari “Teofilo Bardelli” ODV. L’appuntamento è in programma sabato 16 maggio alle ore 21 al salone dell’oratorio di via Garibaldi 11 a Caronno Varesino.
La serata vedrà protagonista il baritono Antonio Pugliano accompagnato al pianoforte da Silvano Scaltritti, con la partecipazione di altri artisti ospiti annunciati come “sorprese”.
L’ingresso sarà libero e al termine del concerto seguirà un rinfresco aperto ai partecipanti.
L’iniziativa è promossa dal Gruppo volontari “Teofilo Bardelli” ODV con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di incontro all’insegna della musica e della condivisione.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.