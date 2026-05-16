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Al salone dell’oratorio di Caronno Varesino il “Concerto di primavera”

Il Gruppo volontari “Teofilo Bardelli” ODV organizza una serata musicale aperta alla cittadinanza nel salone dell’oratorio di via Garibaldi

oratorio caronno varesino

Musica e convivialità per il “Concerto di primavera” organizzato dal Gruppo volontari “Teofilo Bardelli” ODV. L’appuntamento è in programma sabato 16 maggio alle ore 21 al salone dell’oratorio di via Garibaldi 11 a Caronno Varesino.

La serata vedrà protagonista il baritono Antonio Pugliano accompagnato al pianoforte da Silvano Scaltritti, con la partecipazione di altri artisti ospiti annunciati come “sorprese”.

L’ingresso sarà libero e al termine del concerto seguirà un rinfresco aperto ai partecipanti.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo volontari “Teofilo Bardelli” ODV con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di incontro all’insegna della musica e della condivisione.

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Pubblicato il 16 Maggio 2026
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