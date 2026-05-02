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Al Salone Estense di Varese la presentazione del libro “Le sere dei miracoli” di Marco Alfieri

Venerdì 8 maggio l’incontro con l’autore nel cuore della città. Un viaggio nella storia irripetibile della grande Ignis tra sport, memoria e protagonisti

Generico 27 Apr 2026
Incontri

08 Maggio 2026

Venerdì 8 maggio alle 18:30 il Salone Estense di Varese ospita la presentazione del libro Le sere dei miracoli di Marco Alfieri. L’evento, promosso dall’associazione Il Basket Siamo Noi in collaborazione con la Biblioteca Civica, sarà un’occasione per ripercorrere una delle pagine più straordinarie della storia sportiva italiana.

Il volume riporta alla luce l’epopea della grande pallacanestro varesina degli anni Settanta, quando la squadra cittadina raggiunse per dieci stagioni consecutive la finale di Coppa dei Campioni, conquistando cinque titoli. Un risultato senza precedenti, non solo nel basket ma nello sport maschile in generale.

Attraverso testimonianze, ricordi e ricostruzioni, Marco Alfieri restituisce voce a un periodo che ha segnato profondamente l’identità sportiva e culturale della città, trasformando Varese in un punto di riferimento internazionale.

A rendere ancora più significativo l’incontro sarà la presenza di alcuni protagonisti di quella stagione irripetibile, pronti a dialogare con l’autore e condividere aneddoti e retroscena. Interverranno Toto Bulgheroni, Dino Meneghin, Aldo Ossola, Gianni Spartà e Umberto Argieri, con la moderazione del giornalista Antonio Franzi.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli “Incontri d’autore” promossi dalla Biblioteca Civica e rappresenta un’opportunità per appassionati di sport e cittadini di riscoprire una storia che continua a suscitare emozione.

Maggiori Informazioni

Organizzato da

2 Maggio 2026
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