Al Salone Estense la conferenza “Parole in Movimento” dedicata agli studenti delle scuole superiori

Una mattinata di riflessione sul valore delle parole, sul loro peso nella vita quotidiana e sulla responsabilità che comportano nel dialogo, nei media e nelle relazioni. È questo il cuore di “Parole in Movimento”, la conferenza in programma giovedì 7 maggio 2026 al Salone Estense del Comune di Varese, dalle 9 alle 13, rivolta agli studenti delle scuole superiori della città.

L’iniziativa è promossa dall’associazione OdV “I Colori del Mondo”, con il patrocinio del Comune di Varese e dell’Ufficio scolastico territoriale, e nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani uno spazio di confronto e consapevolezza sul linguaggio e sul modo in cui le parole possono influenzare la società e le relazioni.

«In un’epoca di comunicazione veloce e spesso violenta – spiega la coordinatrice del progetto, la professoressa Lella Iannaccone – diventa urgente aprire uno spazio di ascolto e riflessione. Le parole costruiscono ponti o muri: questa conferenza vuole dare strumenti concreti per scegliere».

Ad aprire la mattinata sarà proprio Lella Iannaccone, membro del Comitato di zona del Rinnovamento nello Spirito, che introdurrà il percorso della giornata.

Tra gli ospiti invitati ci sarà padre Mario Fugazza, missionario comboniano impegnato nell’animazione missionaria e nella formazione giovanile, che porterà una riflessione costruita attorno alle parole “dialogo”, “ascolto” e “incontro”.

Interverrà poi Filippo Maroni, educatore professionale conosciuto sul territorio per il progetto “Happiness”, che parlerà di “aprire”, “guardare” e “possibilità” come strumenti educativi e relazionali.

Spazio anche alla testimonianza personale di Stefania Costanzo, studentessa di Psicologia e autrice, che affronterà i temi del silenzio, della cura e della resilienza.

Tra i relatori anche Francesco Pierantozzi, giornalista sportivo di Sky Sport e voce del rugby italiano, che proporrà una riflessione sul rapporto tra comunicazione, televisione e verità.

Nel corso della mattinata saliranno sul palco anche gli studenti degli istituti coinvolti nel progetto: ISIS Newton, liceo musicale e liceo linguistico Manzoni e ISIS Ponti. La scuola primaria Galilei di Varese parteciperà invece attraverso un video realizzato dagli alunni.

Uno dei momenti più significativi sarà “Parole senza tetto”, intervento curato dagli ospiti del Centro Diurno “Il Viandante”, che racconteranno la quotidianità delle persone senza dimora. L’obiettivo è aiutare i ragazzi a riflettere sulle parole utilizzate nei confronti delle fragilità sociali, superando stereotipi e distanze.

A chiudere la conferenza sarà Carlo Naggi, presidente dell’associazione “I Colori del Mondo”, promotrice dell’iniziativa.