Al Solaro Teatro Festival tecnologia e risate con “Google Off – Tecnologia portami via!”

Sabato 9 maggio al Villaggio Brollo va in scena uno spettacolo ironico e attuale che affronta abitudini digitali e vita quotidiana, in attesa della chiusura della rassegna in programma il 24 maggio

Il Solaro Teatro Festival entra si avvia alla conclusione con l’ultimo spettacolo in concorso. Sabato 9 maggio alle 21 il Salone Teatro San Domenico Savio del Villaggio Brollo ospiterà la commedia brillante “Google Off – Tecnologia portami via!”, appuntamento che chiude la rassegna prima della giornata conclusiva.

L’iniziativa arriva dopo il successo dei primi spettacoli, in particolare “Gemello per caso”, che ha fatto registrare il tutto esaurito con circa 200 spettatori. Un risultato che conferma l’interesse crescente attorno al festival, sostenuto anche dal passaparola del pubblico.

In scena “Google Off”

Lo spettacolo, scritto e diretto da Raffaella Marchegiano della compagnia Le Allegre Comari di Ape Zazzi, propone una riflessione ironica e attuale sul rapporto con la tecnologia. Tra abitudini quotidiane e dipendenze digitali, la commedia punta su ritmo e leggerezza per coinvolgere il pubblico.

Sul palco, insieme alla regista, saliranno Caroline Rainone e Rossella Sabato, protagoniste di una messa in scena pensata per far sorridere ma anche riflettere.

Come partecipare

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Le porte apriranno alle 20.30, mentre chi ha prenotato potrà accedere alla sala a partire dalle 20.15.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 328 2833752.

Gran finale il 24 maggio

Dopo la chiusura della parte in concorso, il festival si concluderà domenica 24 maggio alle 16 con uno spettacolo fuori concorso dedicato alle famiglie, “C’è una Bestia che…” della compagnia Sottobosco Junior, seguito dalla premiazione finale.