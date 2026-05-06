Al Teatro Nuovo di Gallarate lo spettacolo teatrale “Pinocchio“

Il palcoscenico del Teatro Nuovo di Gallarate si prepara a prendere vita con uno dei classici più amati di sempre.

Giovedì 7 maggio, alle ore 20:30, i ragazzi del laboratorio teatrale dell’Istituto Comprensivo “Gerolamo Cardano” porteranno in scena lo spettacolo “Pinocchio”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra i giovani attori e l’Associazione AGAMICA (Associazione Genitori Istituto Comprensivo Cardano di Arnate e Madonna in Campagna), rappresenta il culmine di un percorso formativo e creativo che ha coinvolto attivamente le realtà scolastiche dei quartieri di Arnate e Madonna in Campagna.

L’evento, ospitato presso la sala di via Giacomo Leopardi 4, si avvale della regia e del testo curati da Ileana Ridolfo, che ha saputo reinterpretare le avventure del celebre burattino attraverso la freschezza degli studenti.

La serata sarà presentata da Germana Pisacane e vedrà la partecipazione di diversi ospiti speciali, tra cui Mirco Guida, Edoardo Poddi, Raffaella Curcetti, Margherita Apicella, Gaia De Caro e il gruppo delle “Maschere Vagabonde”. Sarà un’occasione speciale per tutta la cittadinanza per sostenere il talento dei giovani locali e godere di una serata di teatro dedicata alle famiglie e alla comunità scolastica.