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Al Teatro Nuovo di Gallarate lo spettacolo teatrale “Pinocchio“

Giovedì 7 maggio il Teatro Nuovo ospita lo spettacolo curato dall’Associazione AGAMICA, per una serata all’insegna della fantasia e della partecipazione comunitaria

Teatro Nuovo Gallarate
Bambini

07 Maggio 2026

Il palcoscenico del Teatro Nuovo di Gallarate si prepara a prendere vita con uno dei classici più amati di sempre.

Giovedì 7 maggio, alle ore 20:30, i ragazzi del laboratorio teatrale dell’Istituto Comprensivo “Gerolamo Cardano” porteranno in scena lo spettacolo “Pinocchio”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra i giovani attori e l’Associazione AGAMICA (Associazione Genitori Istituto Comprensivo Cardano di Arnate e Madonna in Campagna), rappresenta il culmine di un percorso formativo e creativo che ha coinvolto attivamente le realtà scolastiche dei quartieri di Arnate e Madonna in Campagna.

L’evento, ospitato presso la sala di via Giacomo Leopardi 4, si avvale della regia e del testo curati da Ileana Ridolfo, che ha saputo reinterpretare le avventure del celebre burattino attraverso la freschezza degli studenti.

La serata sarà presentata da Germana Pisacane e vedrà la partecipazione di diversi ospiti speciali, tra cui Mirco Guida, Edoardo Poddi, Raffaella Curcetti, Margherita Apicella, Gaia De Caro e il gruppo delle “Maschere Vagabonde”. Sarà un’occasione speciale per tutta la cittadinanza per sostenere il talento dei giovani locali e godere di una serata di teatro dedicata alle famiglie e alla comunità scolastica.

6 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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