Al Teatro Nuovo di Gallarate torna la commedia “Villa Felicita”

Il Teatro Nuovo MIC di Gallarate si prepara ad accogliere una serata all’insegna del divertimento e della commedia brillante. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 21.00, la compagnia Fuori dalle Quinte tornerà sul palcoscenico con lo spettacolo “Villa Felicita”, un’opera scritta da Giuseppina Cattaneo che promette di coinvolgere il pubblico con il suo ritmo incalzante.

Il ritorno di Villa Felicita a Gallarate

Dopo i precedenti successi, la pièce viene riproposta nella città dei due galli con l’adattamento e la regia di Francesco Forgillo. La trama, incentrata sulle dinamiche tipiche della commedia classica, punta sull’ironia e sulla capacità degli interpreti di dare vita a situazioni paradossali e divertenti, rendendo la serata ideale per un pubblico di tutte le età.

Una squadra numerosa sul palcoscenico

A dare vita ai personaggi di “Villa Felicita” sarà un cast corale molto nutrito. Gli attori della compagnia Fuori dalle Quinte che si alterneranno sotto i riflettori sono Samantha Belluschi, Lara Bergo, Annalisa Berra, Marina Berta, Veronica Dell’Orti, Emilio Fazio, Elena Ferrara, Francesco Forgillo, Giulia Loss, Alessandro Martino, Alessia Pompilio e Gianmarco Pompilio.

Il lavoro dei tecnici e i dettagli dell’evento

La riuscita di uno spettacolo così dinamico non dipende solo da chi calca le scene, ma anche dal fondamentale supporto logistico e tecnico. Dietro le quinte, la gestione della serata è affidata ai tecnici Morris Biagi e Michela Frontini, che lavoreranno in coordinamento con Graziano Raffaele per garantire la perfetta esecuzione delle luci e dei suoni.

Informazioni e prenotazioni online

Per assistere alla rappresentazione di sabato sera è possibile consultare il portale ufficiale del Teatro Nuovo MIC di Gallarate, dove è attivo il sistema di prenotazione per assicurarsi i posti in platea. La serata rappresenta un appuntamento importante per la scena teatrale locale, confermando la vitalità culturale degli spazi cittadini.