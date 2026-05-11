Saronno
Al Teatro Regina Pacis di Saronno lo spettacolo “La verità di Freud” con la compagnia Dietro le Quinte
Appuntamento venerdì 15 maggio alle 21 in via Roma a Saronno per una serata teatrale il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia Regina Pacis
La compagnia teatrale Dietro Le Quinte porta a Saronno lo spettacolo “La verità di Freud”, in programma venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Regina Pacis di via Roma 119. L’iniziativa unirà teatro e solidarietà: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Parrocchia Regina Pacis.
Lo spettacolo, scritto da Stefania De Ravo, vedrà sul palco del teatro saronnese la compagnia Dietro Le Quinte, realtà attiva sul territorio con proposte teatrali e iniziative culturali.
Il costo del biglietto è di 10 euro.