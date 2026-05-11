Varese News

Tempo Libero

Saronno

Al Teatro Regina Pacis di Saronno lo spettacolo “La verità di Freud” con la compagnia Dietro le Quinte

Appuntamento venerdì 15 maggio alle 21 in via Roma a Saronno per una serata teatrale il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia Regina Pacis

Saronno - Chiesa Regina Pacis
Spettacoli

15 Maggio 2026

La compagnia teatrale Dietro Le Quinte porta a Saronno lo spettacolo “La verità di Freud”, in programma venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Regina Pacis di via Roma 119. L’iniziativa unirà teatro e solidarietà: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Parrocchia Regina Pacis.

Lo spettacolo, scritto da Stefania De Ravo, vedrà sul palco del teatro saronnese la compagnia Dietro Le Quinte, realtà attiva sul territorio con proposte teatrali e iniziative culturali.

Il costo del biglietto è di 10 euro.

11 Maggio 2026
di

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.