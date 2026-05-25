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Busto Arsizio/Altomilanese

Al “Tosi” di Busto Arsizio il gran finale di “BEESmart” tra cinema e ambiente con Max Laudadio

L'istituto superiore bustocco ha ospitato l'evento conclusivo del percorso biennale ideato da 3 Elle ETS e WWF Insubria con la proiezione di un corto realizzato dagli studenti

BEESmart all’ITE Tosi di Busto Arsizio

L’aula magna dell’istituto superiore “Enrico Tosi” di Busto Arsizio ha ospitato questa mattina l’evento finale di BEESmart, un progetto educativo durato due anni che ha messo al centro la creatività degli studenti per parlare di crisi climatica e biodiversità. L’iniziativa, ideata da 3 Elle ETS insieme a WWF Insubria e sostenuta da Fondazione Cariplo, ha coinvolto i ragazzi in laboratori artistici e attività all’aperto, culminando nella proiezione di un cortometraggio dedicato alla tutela degli impollinatori e degli ecosistemi.

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BEESmart all’ITE Tosi di Busto Arsizio 4 di 20
BEESmart all’ITE Tosi di Busto Arsizio
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Il cinema come strumento di consapevolezza

Il cuore della mattinata è stato il lancio di «Come Loro», il corto realizzato dagli studenti sotto la guida del regista Marco Cassini. L’opera utilizza il linguaggio cinematografico per esplorare il rapporto tra uomo e natura, focalizzandosi sulla fragilità ambientale. «BEESmart è stato un viaggio durato due anni scolastici – ha dichiarato Sarah Maestri, presidente di 3 Elle ETS – che ha portato i ragazzi a coprogettare insieme un percorso fatto di creatività, consapevolezza e partecipazione. Durante questo cammino hanno conosciuto il cinema, il teatro e diversi linguaggi artistici, fino ad arrivare alla realizzazione del cortometraggio Come Loro, frutto del loro sguardo, delle loro riflessioni e del lavoro condiviso».

L’impegno del WWF e il protagonismo giovanile

Il progetto ha visto una stretta collaborazione con gli esperti del WWF, che hanno accompagnato le classi nell’approfondimento scientifico delle tematiche ambientali. Durante l’incontro è emerso con forza il ruolo attivo che le nuove generazioni possono giocare nella lotta ai cambiamenti climatici. «Come WWF siamo stati orgogliosi di essere partner di questo progetto – il commento di Claudio Pio Clemente, referente regionale educazione ambientale e scuole WWF Lombardia –, ma la cosa che ci ha particolarmente colpito è l’attenzione e la passione che le ragazze e i ragazzi del Tosi hanno messo nel capire le problematiche dei cambiamenti climatici e come diventare protagonisti attivi per proporre soluzioni partendo dal loro piccolo».

Il confronto con Max Laudadio

Ospite d’eccezione della mattinata è stato Max Laudadio. L’attore e inviato televisivo, da anni attivo sul fronte dell’ecologia con l’associazione ON, ha dialogato con gli studenti partendo dal suo libro “Il Cantico delle Formiche”. Laudadio ha spronato i presenti a non restare indifferenti davanti al degrado ambientale, sottolineando come la salvaguardia del pianeta passi dalla responsabilità di ogni singolo cittadino.

«L’ambiente dovrebbe essere il tema centrale di ogni persona – ha sottolineato Max Laudadio, attore e conduttore – perché è necessario prendere consapevolezza che stiamo distruggendo la nostra casa, l’unica dove possiamo vivere. Va difesa ogni giorno, partendo da piccoli gesti concreti individuali, attraverso la capacità di creare comunità e responsabilità condivisa». L’evento si è concluso con la testimonianza diretta degli studenti, che hanno ripercorso le emozioni di un biennio vissuto tra banchi di scuola e natura.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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