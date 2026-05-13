Al Townes Van Zandt Festival quest’anno c’è anche Joe Bastianich

Domenica 17 maggio si rinnova la magia del Townes Van Zandt International Festival: nel teatro di un paesino della Brianza, in Italia, si ritrovano grandi protagonisti della musica, per ricordare Townes Van Zandt, “il cantautore più amato dai cantautori”, scomparso la notte di Capodanno del 1997.

L’apuntamento con la 22ema edizione sarà come sempre a Figino Serenza (Como) e sul palco del Teatro Sacro Cuore ci sarà anche Joe Bastianich, in versione interprete musicale e anche conduttore dell’evento. Nome di richiamo per il grande pubblico, anche se il programma è fitto di nomi importanti, in gran parte da Oltreoceano.

Tutti amici di Townes o amanti della sua musica, in grado di conquistare persino Bob Dylan: si narra che il menestrello di Duluth si camuffasse per assistere ai suoi concerti. Tra i suoi più grandi estimatori ci sono Norah Jones, Willie Nelson, Devendra Banhart, Robert Plant, Sonic Youth, Cowboy Junkies, Lucinda Williams e Steve Earle, che sulle note di copertina di uno dei suoi dischi aveva scritto: “Un giorno mi presenterò nell’ufficio di Bob Dylan. Appoggerò i miei stivali da cowboy sulla sua scrivania e gli dirò che Townes Van Zandt è il più grande cantautore di tutti i tempi”.

La line up – dicevamo – è da brividi: ci saranno Rob Stoner e Scarlet Rivera, direttamente dalla band di Bob Dylan degli anni 70. Il rocker di Leicester James Maddock, amatissimo dal pubblico italiano. Brian Mitchell, pianista e fisarmonicista neyorkese che ha suonato con Dylan, Levon Helm e Loretta Lynn. Il chitarrista texano Will Sexton, fratello del celebre Charlie Sexton (David Bowie, Bob Dylan, Elvis Costello) e la sua partner, cantautrice e contrabbassista della Lousiana Amy Lavere

E ancora David Lopez, giovane songwriter e membro ufficiale dei Calexico, David Ford, pioniere con Damien Rice e Foy Vence del nuova scena cantautorale inglese, Michele Stodart, cantautrice e polistrumentista, pluripremiata agli Americana UK awards e collaboratrice di Billy Bragg, Mr Jones dalla Germania. Chris Buhalis, cantautore del Michigan amato da Townes Van Zandt che ha cantato nel suo disco d0esordio. Graham Weber, frontman della band texana Restos e direttore artistico dell’annuale tributo a Townes Van Zandt che si tiene ogni anno a Austin il 7 marzo, il giorno del suo compleanno; Chris Murphy, violinista e songwriter irlandese di New York; Rafael Bernardo Gayol, batterista di Leonard Cohen, Joe Ely e Robbie Robertson.

E poi i Borderlobo, la band di Alex Kid Gariazzo, Riccardo Maccabruni e Andrea Parodi con Alex Valle, steel player di Francesco De Gregori

Si diceva poi dello special guest Joe Bastianich: l’imprenditore newyorkese canterà una canzone di Townes e condurrà l’evento insieme a Ralph McLean, voce storica della BBC e grande amico di Van Morrison.

PREVENDITE

Biglietti a 25 euro (ridotto a 20 per under 18 e residenti) acquistabili online su LIVE TICKET

Possibilità di prenotare la cena con gli artisti dopo il concerto scrivendo a pomdorimusic@gmail.com

Per maggiori informazioni e per aggiornamenti sul programma completo del festival: www.townesvanzandtfestival.com

AROUND TOWNES VAN ZANDT FESTIVAL

Con tutti questi straordinari artisti in tour è naturale che intorno al Festival fioriscano appuntamenti imperdibili.

Lunedì 18 maggio

CERMENATE (CO) – PUB AMANDLA – Via Ronzoni 23

TOWNES VAN ZANDT TRADITIONAL IRISH JAM

Ore 21.00 – ingresso libero

Prenota il tuo tavolo (348 317 3569) nel nostro pub preferito con oltre 20 tipologie diverse di birra alla spina e vivi l’emozione di una e vera e propria jam irlandese guidata da Chris Murphy insieme a tutti i protagonisti del festival. Suoni una cronamusa, un tin whistle o un violino? Portalo e unisciti alla jame

Martedì 19 maggio

MILANO – ANTONIO COLOMBO ARTE CONTEMPORANEA – Via Solferino 44

JAMES MADDOCK, BRIAN MITCHELL, ALEX VALLE

Ore 18.30 – ingresso libero

Appuntamento imperdibile con le Colombo’s Tunes in una suggestiva galleria d’arte a due passi dalla Stazione Garibaldi di Milano.

A fare da cornice alla musica ci saranno le opere di Max Rohr, artista cosmopolita, appassionato di abbigliamento e vintage.