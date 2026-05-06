Al via con il convegno sulla povertà sanitaria e alimentare le iniziative di Varese Solidale

Sarà presentato ufficialmente giovedì 7 maggio, alle 11, nella sala Matrimoni del Comune di Varese, il convegno dedicato alla povertà sanitaria-alimentare – il diritto di curarsi, promosso nell’ambito delle iniziative di Varese Solidale.

Un appuntamento importante per accendere i riflettori su una forma di fragilità sempre più diffusa e spesso silenziosa: quella che limita l’accesso alle cure e a un’alimentazione adeguata, anche in un territorio come Varese.

Il convegno “povertà sanitarie, il diritto di curarsi” si terrà venerdì 15 maggio alle 18 nella Sala Convegni di Villa Recalcati e vedrà la partecipazione di esperti, operatori sanitari, rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore. Gli interventi, mirati e di alto profilo, offriranno un’analisi concreta del fenomeno e proporranno strumenti e strategie per affrontarlo in modo coordinato ed efficace.

Saranno inoltre presentati pannelli espositivi tematici, pensati per illustrare in modo chiaro e immediato dati, esperienze e buone pratiche legate alla povertà sanitaria e alimentare. La mostra accompagnerà i lavori, offrendo ai partecipanti un ulteriore strumento di approfondimento e sensibilizzazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Varese Solidale, che proseguirà sabato 16 maggio con una giornata dedicata alla partecipazione della cittadinanza, tra momenti di incontro, sensibilizzazione e condivisione.

A chiudere la giornata sarà la cena solidale, in programma alle 20 presso la Chiesa della Brunella: un’occasione conviviale che si traduce anche in un gesto concreto di sostegno alle attività solidali del territorio. La partecipazione alla cena è su iscrizione al link di Evenbrite.

«Affrontare la povertà sanitaria e alimentare significa prendersi cura della qualità della vita delle persone e della coesione della comunità», è il messaggio che accompagna l’iniziativa, che punta a rafforzare il dialogo tra istituzioni, operatori e cittadini.

I particolari delle iniziative verranno spiegati durante l’incontro del 7 maggio.