Torna Cortisonici, il festival internazionale di cortometraggi che da oltre vent’anni porta a Varese storie, linguaggi e visioni da tutto il mondo. La 23esima edizione prenderà il via giovedì 7 maggio, confermando ancora una volta la capacità della manifestazione di mescolare generi, culture e sperimentazioni cinematografiche, tra viaggi nel tempo, fantascienza, ironia e racconti contemporanei. Anche quest’anno il festival proporrà una selezione di opere provenienti da diversi Paesi, trasformando Varese in un punto di incontro per il cinema breve internazionale e per gli appassionati del settore. Serata speciale il 14 maggio a Materia con la proiezione dei corti vincitori del festival.

Galleria fotografica Al via Cortisonici 2026: a Materia una serata dedicata ai vincitori 4 di 11

Infatti, quest’anno Cortisonici non si fermerà ai giorni del festival. I cortometraggi vincitori dell’edizione 2026 saranno infatti protagonisti di una serata speciale in programma mercoledì 14 maggio, alle 21, a Materia Spazio Libero, il nuovo spazio culturale di Castronno. Un appuntamento pensato per dare nuova vita alle opere premiate e portare il festival anche fuori dai suoi luoghi tradizionali. «Cortisonici non vuole essere solo un appuntamento concentrato in pochi giorni, ma un’occasione per far vivere i cortometraggi il più possibile, anche oltre il festival e oltre la città – spiegano gli organizzatori –. La serata del 14 maggio a Materia Spazio Libero nasce proprio da questo desiderio: portare i film vincitori in altri spazi, incontrare nuovo pubblico e continuare a far circolare le opere e le storie che ci hanno colpito. È un modo per allargare la comunità di Cortisonici, fuori dal contesto competitivo ma dentro un spazio che si configura come un luogo aperto, crocevia di diverse esperienze culturali e sociali». La serata del 14 maggio sarà quindi l’occasione per vedere o rivedere i migliori cortometraggi del festival in un contesto informale e aperto alla comunità, continuando il dialogo tra cinema, territorio e nuove esperienze culturali.

La serata del 14 maggio sarà quindi un’occasione per vedere o rivedere i cortometraggi premiati, ma anche per condividere un momento dedicato al cinema breve in un contesto informale e aperto alla comunità. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Tutto il programma di Cortisonici 2026

Giovedì 7 maggio

18:45

Limbosco

Vicolo Canonichetta, 5

APERITIVO CORTISONICO

20:45

Cinema Nuovo

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

1° SOMMINISTRAZIONE

23:30

Magazzini by Tumiturbi

Inferno presenta:

I miti infernali vol. 1

Tutto Werther Germondari

sarà presente il regista

Venerdì 8 maggio 18:45

Giardini Livellanza

Via Luigi Sacco, 5

APERITIVO CORTISONICO

20:45

Cinema Nuovo

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

2° SOMMINISTRAZIONE

23:30

Magazzini by Tumiturbi

INFERNO

Proiezioni difettose, scorrette, estreme

Sabato 9 maggio

18:45

Tumiturbi

Via de Cristoforis, 5

APERITIVO CORTISONICO

20:45

Cinema Nuovo

CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

3° SOMMINISTRAZIONE + PREMIAZIONI

Giovedì 14 maggio

21:00

Materia Spazio Libero Varesenews

Via Confalonieri, 5 – Castronno

Cortisonici OFF

I cortometraggi vincitori Cortisonici 2026

Per prenotazione > CLICCA QUI

https://www.materiaspaziolibero.it/eventi

Venerdì 15 maggio

9:30

Cinema Nuovo

Cortisonici ragazzi

CONCORSO CORTOMETRAGGI UNDER 18

18:30

Biblioteca civica

Via Luigi Sacco, 5

DISTOPIE GRATUITE

Come viaggiare nel tempo senza curarsi di preservare la corretta linea temporale

Incontro con Luca Enoch, fumettista autore di Lilith

20:45

Cinema Nuovo

Focus “I’LL BE BACK – Cinema e viaggi nel tempo”

Notte Noir tra fiction e realtà

Gli imprescindibili: i 10 film sui viaggi del tempo da vedere una volta nella vita

Raccontati da Massimiliano Maltoni di Trieste Science+Fiction Festival

21:45

Cinema Nuovo

River – リバー、流れないでよ

di Junta Yamaguchi – Giappone, 2023, 86’

23:30

Cinema Nuovo

La jetée

di Chris Marker – Francia, 1962, 28’

Film sonorizzato dal vivo da Golgi

Sabato 16 maggio

9:30

Cinema Nuovo

Cortisonici ragazzi “Academy”

CONCORSO CORTOMETRAGGI UNIVERSITARI

20:45

Cinema Nuovo

Focus “I’LL BE BACK – Cinema e viaggi nel tempo”

Incontro con l’astrofisico Luca Perri

La fisica dei viaggi nel tempo – pensa quadrimensionalmente, Marty!

Intervista a cura di Maurizio Melis

21:45

Cinema Nuovo

QEDA – Man Divided

di Max Kestner – Danimarca, Finlandia, Svezia. 2017, 87’