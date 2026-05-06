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Al via Cortisonici 2026: a Materia una serata dedicata ai vincitori

Al via giovedì 7 maggio il festival dei cortometraggi da tutto il mondo, serata speciale il 14 maggio a Materia Spazio Libero con la presentazione film vincitori: "Occasione per far vivere le opere il più possibile"

Al via Cortisonici 2026: a Materia una serata dedicata ai vincitori

Torna Cortisonici, il festival internazionale di cortometraggi che da oltre vent’anni porta a Varese storie, linguaggi e visioni da tutto il mondo. La 23esima edizione prenderà il via giovedì 7 maggio, confermando ancora una volta la capacità della manifestazione di mescolare generi, culture e sperimentazioni cinematografiche, tra viaggi nel tempo, fantascienza, ironia e racconti contemporanei. Anche quest’anno il festival proporrà una selezione di opere provenienti da diversi Paesi, trasformando Varese in un punto di incontro per il cinema breve internazionale e per gli appassionati del settore. Serata speciale il 14 maggio a Materia con la proiezione dei corti vincitori del festival.

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Al via Cortisonici 2026: a Materia una serata dedicata ai vincitori

Infatti, quest’anno Cortisonici non si fermerà ai giorni del festival. I cortometraggi vincitori dell’edizione 2026 saranno infatti protagonisti di una serata speciale in programma mercoledì 14 maggio, alle 21, a Materia Spazio Libero, il nuovo spazio culturale di Castronno. Un appuntamento pensato per dare nuova vita alle opere premiate e portare il festival anche fuori dai suoi luoghi tradizionali. «Cortisonici non vuole essere solo un appuntamento concentrato in pochi giorni, ma un’occasione per far vivere i cortometraggi il più possibile, anche oltre il festival e oltre la città – spiegano gli organizzatori –. La serata del 14 maggio a Materia Spazio Libero nasce proprio da questo desiderio: portare i film vincitori in altri spazi, incontrare nuovo pubblico e continuare a far circolare le opere e le storie che ci hanno colpito. È un modo per allargare la comunità di Cortisonici, fuori dal contesto competitivo ma dentro un spazio che si configura come un luogo aperto, crocevia di diverse esperienze culturali e sociali». La serata del 14 maggio sarà quindi l’occasione per vedere o rivedere i migliori cortometraggi del festival in un contesto informale e aperto alla comunità, continuando il dialogo tra cinema, territorio e nuove esperienze culturali.

Cinema da tutto il mondo e viaggi nel tempo, a Varese la 23esima edizione di Cortisonici

La serata del 14 maggio sarà quindi un’occasione per vedere o rivedere i cortometraggi premiati, ma anche per condividere un momento dedicato al cinema breve in un contesto informale e aperto alla comunità. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Tutto il programma di Cortisonici 2026

Giovedì 7 maggio
18:45
Limbosco
Vicolo Canonichetta, 5
APERITIVO CORTISONICO

20:45
Cinema Nuovo
CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
1° SOMMINISTRAZIONE

23:30
Magazzini by Tumiturbi
Inferno presenta:
I miti infernali vol. 1
Tutto Werther Germondari
sarà presente il regista

Venerdì 8 maggio 18:45
Giardini Livellanza
Via Luigi Sacco, 5
APERITIVO CORTISONICO

20:45
Cinema Nuovo
CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
2° SOMMINISTRAZIONE

23:30
Magazzini by Tumiturbi
INFERNO
Proiezioni difettose, scorrette, estreme

Sabato 9 maggio
18:45
Tumiturbi
Via de Cristoforis, 5
APERITIVO CORTISONICO

20:45
Cinema Nuovo
CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI
3° SOMMINISTRAZIONE + PREMIAZIONI

Giovedì 14 maggio
21:00
Materia Spazio Libero Varesenews
Via Confalonieri, 5 – Castronno
Cortisonici OFF
I cortometraggi vincitori Cortisonici 2026

Per prenotazione > CLICCA QUI
https://www.materiaspaziolibero.it/eventi

Venerdì 15 maggio
9:30
Cinema Nuovo
Cortisonici ragazzi
CONCORSO CORTOMETRAGGI UNDER 18

18:30
Biblioteca civica
Via Luigi Sacco, 5
DISTOPIE GRATUITE
Come viaggiare nel tempo senza curarsi di preservare la corretta linea temporale
Incontro con Luca Enoch, fumettista autore di Lilith

20:45
Cinema Nuovo
Focus “I’LL BE BACK – Cinema e viaggi nel tempo”
Notte Noir tra fiction e realtà
Gli imprescindibili: i 10 film sui viaggi del tempo da vedere una volta nella vita
Raccontati da Massimiliano Maltoni di Trieste Science+Fiction Festival

21:45
Cinema Nuovo
River – リバー、流れないでよ
di Junta Yamaguchi – Giappone, 2023, 86’

23:30
Cinema Nuovo
La jetée
di Chris Marker – Francia, 1962, 28’
Film sonorizzato dal vivo da Golgi

Sabato 16 maggio
9:30
Cinema Nuovo
Cortisonici ragazzi “Academy”
CONCORSO CORTOMETRAGGI UNIVERSITARI

20:45
Cinema Nuovo
Focus “I’LL BE BACK – Cinema e viaggi nel tempo”
Incontro con l’astrofisico Luca Perri
La fisica dei viaggi nel tempo – pensa quadrimensionalmente, Marty!
Intervista a cura di Maurizio Melis

21:45
Cinema Nuovo
QEDA – Man Divided
di Max Kestner – Danimarca, Finlandia, Svezia. 2017, 87’

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Manuel Sgarella
manuel.sgarella@varesenews.it

 

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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