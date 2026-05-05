Al via il progetto “Boschi Migliori” nel Parco della Pineta di Tradate e Appiano Gentile
L’iniziativa punta a contrastare l’abbandono delle aree forestali e promuovere la biodiversità coinvolgendo direttamente i proprietari che potranno mettere a disposizione i propri terreni per realizzare interventi di riqualificazione ambientale
Il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate lancia il progetto “Boschi Migliori”, un’iniziativa rivolta ai proprietari di terreni forestali per valorizzare e recuperare aree verdi del territorio contribuendo alla tutela della biodiversità.
Il progetto, già sperimentato con successo nel Parco dei Mughetti, si inserisce nell’ambito di In.Seeds, iniziativa guidata dall’Istituto Oikos, e punta a coinvolgere direttamente i cittadini nella gestione attiva del patrimonio naturale.
Alla base dell’iniziativa c’è una criticità sempre più diffusa: l’abbandono delle aree forestali. Un fenomeno che comporta conseguenze significative, come la diffusione di specie invasive e la riduzione degli habitat per la fauna locale.
“Boschi Migliori” propone una soluzione concreta: i proprietari possono mettere a disposizione i propri terreni, concedendoli temporaneamente al Parco per realizzare interventi di miglioramento ambientale.
Le azioni previste sono mirate alla riqualificazione degli ecosistemi: dalla sostituzione di specie esotiche con essenze autoctone, al recupero di aree degradate, fino alla creazione di ambienti favorevoli alla riproduzione degli anfibi.
Non mancano interventi più specifici, come l’installazione di nidi artificiali per uccelli e chirotteri, utili a rafforzare l’equilibrio dell’ecosistema e sostenere la fauna.
L’adesione al progetto rappresenta anche un’opportunità per i proprietari, che possono ricevere supporto nella gestione del bosco e contribuire attivamente alla tutela del territorio.
Resta inoltre la possibilità di beneficiare del legname recuperato e di revocare in qualsiasi momento la disponibilità del terreno.
Per aderire è possibile presentare una manifestazione di interesse al Parco, indicando i terreni disponibili. Le candidature saranno valutate per definire un elenco di aree idonee, valido per cinque anni, su cui potranno essere attivati interventi finanziati da fondi locali, regionali o europei.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Parco Pineta.
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