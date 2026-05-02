Al via la nuova viabilità per i mezzi pesanti a Travedona Monate, «Niente camion in centro e via Trieste più sicura»

A Travedona Monate prende forma la nuova viabilità sperimentale, che trasforma la circolazione del traffico pesante. Le modifiche fanno parte di un progetto più grande: l’“anello” promosso dalla Provincia di Varese coi comuni del territorio, con l’obiettivo di rendere più agevole e sicuro lo scorrimento dei camion. Il sindaco Angelo Fiombo conferma le linee già illustrate nei mesi scorsi e introduce alcune novità sul progetto del nuovo svincolo sulla statale 629 Besozzo-Vergiate.

Nuova viabilità, i dettagli

Le modifiche alla viabilità nel centro di Travedona Monate restano invariate rispetto a quelle illustrate durante la presentazione del progetto.

Il cambiamento più rilevante riguarda l’apertura al traffico pesante di via Roma, via Colombo e via Veneto, che saranno percorribili dai camion in direzione Cassinetta. Contemporaneamente, verrà introdotto il divieto di ingresso per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate provenienti da Cassinetta verso il centro del paese. «In questo modo – precisa il sindaco – i camion non arriveranno in piazza e non passeranno da via Cavour».

Tra gli interventi previsti c’è anche la modifica della circolazione in via Tamborini, dove verrà invertito il senso unico. La strada diventerà un passaggio per i mezzi pesanti provenienti da Brebbia e diretti verso la statale 629, evitando così il transito dalla piazza.

Confermato, inoltre, il senso unico in via Trieste. Questa scelta era stata criticata da diversi commercianti della zona, ma la decisione è arrivata dopo il nulla osta della Provincia ed è motivata da esigenze di sicurezza. «Questa modifica – sottolinea Fiombo – è pensata per rendere più sicura la circolazione di pedoni e biciclette. Oggi, le auto percorrono via Trieste a forte velocità per superare i mezzi pesanti che percorrono via Veneto, creando situazioni rischiose».

Lo svincolo sulla statale: «Al lavoro per avere il progetto entro fine anno»

Accanto alla riorganizzazione della viabilità, resta centrale il tema dello svincolo sulla statale 629 Besozzo-Vergiate, pensato per migliorare la gestione del traffico pesante diretto alle aree industriali della zona.

Il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini ha confermato che i fondi per la progettazione dello svincolo sulla statale sono già stati stanziati. La Provincia si occuperà di realizzare il progetto, dopodiché i dettagli dell’intervento andranno concordati con Anas (l’ente statale che gestisce la strada). «Stiamo lavorando – commenta Magrini – per avere il progetto pronto entro novembre e uscire con la gara d’appalto prima della fine dell’anno».

«Lo svincolo – aggiunge il presidente – è un punto cardine della nuova viabilità, e alleggerirà di molto il traffico pesante attraverso Travedona Monate. Restiamo inoltre a disposizione per ascoltare i pareri dei cittadini riguardo alle novità della circolazione e saremo pronti a intervenire per risolvere eventuali criticità. Provincia dimostra ancora una volta di essere un ente che fa e che non si limita a parlare».

La costruzione dello svincolo è tra gli obiettivi che hanno convinto l’amministrazione comunale ad attivare la nuova viabilità sperimentale. «Lo svincolo – conclude Fiombo – risolverà molti problemi legati ai camion e siamo soddisfatti del lavoro fatto insieme agli altri Comuni».