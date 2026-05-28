Al via le gite nel PLIS Cintura Verde Sud: storia, cultura natura, benessere

Passeggiate naturalistiche, trekking tra boschi e borghi storici, yoga immersi nel verde e attività dedicate all’osservazione dell’avifauna: sono questi gli ingredienti della nuova rassegna promossa dall’assessorato alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese per valorizzare il patrimonio ambientale del PLIS Cintura Verde Sud attraverso esperienze aperte alla cittadinanza.

Il PLIS, istituito nel 2016 e gestito dal Comune di Varese, è al centro di un percorso di valorizzazione ambientale e territoriale. Dopo la posa della cartellonistica nel 2020, è in fase di completamento la nuova rete sentieristica del Parco, pensata per migliorare la fruibilità dell’area. Negli ultimi anni sono state inoltre promosse passeggiate e iniziative sul territorio, con il coinvolgimento delle associazioni locali, per far conoscere le peculiarità naturalistiche e storiche del Parco. L’iniziativa propone quattro appuntamenti tra maggio e settembre pensati per far conoscere ecosistemi, sentieri e luoghi caratteristici del parco, promuovendo al tempo stesso benessere, attività all’aria aperta e scoperta del territorio. Le escursioni saranno accompagnate da guide ambientali, associazioni locali ed esperti naturalisti,

Il primo appuntamento sarà il 31 maggio con “Alla scoperta di Bizzozero: tra boschi, sentieri e la storica chiesa di Santo Stefano”, una passeggiata nel PLIS alla scoperta del borgo di Bizzozero e dei suoi percorsi naturalistici. La gita sarà guidata dalla guida ambientale escursionistica Laura Ghirardello, dal dottor forestale Pietro Cardani, in collaborazione con il Circolo di Bizzozero, che racconterà la storia del luogo e l’Associazione Don Luigi Antonetti, che accompagnerà i partecipanti nella visita alla Chiesa di Santo Stefano.

Il 13 giugno sarà invece la volta di “Alla scoperta degli uliveti a Varese”, una passeggiata nella pianura di Capolago dedicata ai paesaggi agricoli e agli uliveti del territorio, realizzata insieme all’Associazione Olivicoltori di Sant’Imerio.

Il 28 giugno il PLIS diventerà anche luogo di benessere e meditazione con “Yoga dalla cima del PLIS!”, attività organizzata al Parco degli Ulivi sul Monte Bernasco. I partecipanti potranno vivere una pratica yoga immersi nella natura e nel silenzio del parco, guidati da Eva Pugina, insegnante certificata Yoga Alliance RYT 200 India e praticante nella tradizione di Plum Village, certificata ai Cinque Addestramenti alla Consapevolezza.

La rassegna si concluderà il 12 settembre con “Alla scoperta dell’avifauna nel PLIS Cintura Verde Sud”, una passeggiata naturalistica organizzata insieme al Gruppo Insubrico di Ornitologia per osservare gli uccelli e la fauna che popolano il parco e le aree lacustri.

“Questa rassegna rappresenta un’occasione importante per vivere e conoscere più da vicino il patrimonio naturale del nostro territorio – dichiara l’assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare Nicoletta San Martino – Attraverso queste iniziative vogliamo promuovere una fruizione consapevole del PLIS Cintura Verde Sud, valorizzando biodiversità, paesaggio, storia locale e benessere personale grazie alla collaborazione delle associazioni, degli esperti e delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune.”

Tutte le iniziative sono gratuite con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. In caso di maltempo le attività potranno essere annullate, previa comunicazione ai partecipanti iscritti.

Le modalità di iscrizione e tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito del Comune di Varese (https://www.comune.varese.it/novita/notizie/novita_559.html)