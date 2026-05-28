Albizzate, torna la Festa Calabro Lombarda: tre giorni di gastronomia e musica per i Servizi Sociali

Dal 12 al 14 giugno in piazza IV Novembre l’evento organizzato dal Comitato Solidale Albizzatese. Il ricavato sarà devoluto al Comune per i servizi sociali

Torna ad Albizzate l’appuntamento che da anni unisce la tradizione calabrese e quella lombarda in un’unica grande festa di comunità. La Festa Calabro Lombarda si terrà da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026 in piazza IV Novembre, nell’area feste comunale, con un programma che intreccia buona cucina, musica dal vivo e solidarietà.

L’iniziativa è organizzata dal C.S.A – Comitato Solidale Albizzatese, con il patrocinio del Comune di Albizzate e la collaborazione di diverse realtà associative del territorio. Un dettaglio che dà il senso dell’intera manifestazione: l’utile dell’evento verrà interamente devoluto al Comune di Albizzate per i Servizi Sociali.

Il programma prende il via venerdì 12 giugno con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.30 e la musica dal vivo di “Stasera che sera”, gruppo tributo a Matia Bazar e Le Orme.

Sabato 13 giugno, sempre dalle 19.30, spazio al menù gastronomico accompagnato dalla musica di Claudia e la Battaini. Gran finale domenica 14 giugno, con la cucina aperta anche a mezzogiorno e poi di nuovo alla sera, dalle 19.30, ancora sulle note di Claudia e la Battaini.

Tra piatti della tradizione delle due regioni, serate in compagnia e musica, la Festa Calabro Lombarda si conferma un’occasione per stare insieme e, allo stesso tempo, sostenere chi ha più bisogno.