Aler, Cavallin: “Da Regione Lombardia una risposta concreta all’emergenza casa. Ora pronti a recuperare centinaia di alloggi sul territorio”

ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio esprime grande soddisfazione per il nuovo piano di housing sociale approvato da Regione Lombardia, che prevede uno stanziamento complessivo di 96 milioni di euro destinati ad ampliare l’offerta abitativa a canone calmierato per famiglie, lavoratori, studenti e persone in condizioni di fragilità.

Un intervento strategico che rappresenta una risposta concreta alle crescenti difficoltà abitative che interessano anche i territori delle province di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, dove la domanda di alloggi accessibili continua ad aumentare in maniera significativa.

«Desidero ringraziare il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco – dichiara il presidente di ALER Stefano Cavallin – per l’attenzione dimostrata verso il tema dell’abitare e per avere costruito una misura che consentirà di intervenire in modo strutturale sul patrimonio pubblico e sociale lombardo. Questo importante risultato è anche frutto dell’impegno e dell’interessamento diretto che, come presidente di ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, ho portato avanti in questi mesi a Palazzo Lombardia, rappresentando le istanze della nostra azienda e soprattutto le necessità concrete dei nostri inquilini e delle tante famiglie in attesa di una casa».

Cavallin sottolinea inoltre come il nuovo piano regionale rappresenti un’opportunità decisiva per accelerare il recupero degli alloggi oggi non assegnabili e incrementare in tempi rapidi il numero di abitazioni disponibili.

«Ora – prosegue Cavallin – il nostro impegno sarà quello di intervenire entro i prossimi 12 mesi sul patrimonio immobiliare di ALER per ripristinare il maggior numero possibile di appartamenti da destinare ai cittadini lombardi. Vogliamo trasformare rapidamente queste risorse in cantieri, riqualificazioni e nuove assegnazioni, dando risposte concrete alle famiglie, ai lavoratori e alle persone fragili che attendono un’abitazione dignitosa e sostenibile».

«La collaborazione costante tra Regione Lombardia e ALER – conclude Cavallin – dimostra come il dialogo istituzionale possa produrre risultati reali per i territori. Continueremo a lavorare con determinazione affinché il diritto alla casa rimanga una priorità assoluta delle politiche pubbliche lombarde».