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Alessandro Bassetti vice campione europeo di bodybuilding: da Jerago con Orago ai Mondiali in Laos

L'atleta azzurro conquista due medaglie d'argento al Palataurus di Lecco nelle categorie Man Athletic e stacca il pass per Vientiane

Alessandro Bassetti

Il bodybuilder di Jerago con Orago Alessandro Bassetti ha conquistato il titolo di vice campione europeo, ottenendo la qualificazione ufficiale per i prossimi Campionati mondiali che si terranno a dicembre a Vientiane, in Laos. Il risultato corona una progressione agonistica che ha visto l’atleta distinguersi prima a livello interregionale e poi nazionale della federazione .

Il percorso verso il podio continentale è iniziato al Palarogeno di Lecco durante il Campionato Nord Italia, dove Bassetti ha ottenuto l’accesso al campionato italiano. In occasione della rassegna nazionale, l’atleta ha raggiunto il terzo posto in entrambe le specialità in cui era iscritto: la categoria Man Athletic Open e la Man Athletic +175cm.

Questi piazzamenti gli hanno valso la convocazione immediata nella Nazionale italiana per i Campionati europei, svoltisi lo scorso 23 maggio al Palataurus di Lecco. Nel contesto europeo, Bassetti ha migliorato ulteriormente la propria condizione fisica, conquistando la medaglia d’argento e il titolo di vice campione europeo in entrambe le categorie di riferimento. La prestazione ha spinto i vertici della federazione a confermare la sua convocazione in maglia azzurra per la rassegna iridata in Asia.

Alessandro Bassetti

Al termine della competizione, l’atleta ha voluto riconoscere il ruolo fondamentale del proprio team e degli affetti personali nel raggiungimento dell’obiettivo sportivo.

«Voglio ringraziare di cuore il mio preparatore, Giuseppe Romano, che mi ha seguito passo dopo passo in questo percorso, permettendomi di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati», ha dichiarato Bassetti, aggiungendo poi: «Un ringraziamento immenso va poi alla mia famiglia: mia moglie Brigitte, mia figlia Gaia e il mio piccolo Edoardo. Il loro supporto è stato fondamentale».

I recenti successi del padre, hanno entusiasmato proprio il figlio Edoardo, che a soli quattro anni ha già le idee chiare e sogna di seguire la strada del padre, col desiderio di iniziare a gareggiare in futuro.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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