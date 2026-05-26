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Alessandro Casali dopo il voto a Luino ringrazia gli elettori: “234 voti, risultato importante“

Così il candidato che è dato fra i papabili per ricoprire il ruolo di vice sindaco della città sul Verbano. Dopo 20 anni di impegno amministrativo, questa è stata probabilmente l’elezione più difficile, perché riconfermarsi dopo tanto tempo non è mai qualcosa di scontato.

Generico 25 May 2026

«Vorrei ringraziare uno ad uno tutte le persone che mi hanno dato fiducia e il loro sostegno. I vostri 234 voti rappresentano per me un risultato importante, che mi emoziona e mi riempie di gratitudine». Lo scrive a caldo Alessandro Casali (foto), candidato consigliere comunale eletto nella lista “Vento del Verbano“, la lista che ha incoronato sindaco Andrea Pellicini per la terza volta

Alessandro Casali, leghista della prima ora e consigliere uscente del gruppo#Luinesi è stato vice sindaco nel “Pellicini 2“ ed il suo nome è fra i papabili per ricoprire la stessa carica anche nel “Pellicini 3“.

«Dopo 20 anni di impegno amministrativo, questa è stata probabilmente l’elezione più difficile, perché riconfermarsi dopo tanto tempo non è mai qualcosa di scontato. Proprio per questo sento ancora di più il valore della vostra fiducia e del vostro sostegno. Ci sarà sicuramente modo di incontrarci e ringraziarvi personalmente, ma intanto desidero dirvi da subito che il mio impegno per gli elettori e per la nostra comunità sarà concreto, costante e sincero. Grazie di cuore a tutti»

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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