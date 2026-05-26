Alessandro Ferrarini porta Vedano Olona al top della ristorazione: è il Miglior Chef 2026 al premio Versilia Gourmet

Lunedì 25 maggio la sedicesima edizione del Versilia Gourmet — il Gran Gala che ogni estate consegna gli “Oscar della cucina” versiliese — ha assegnato il premio di Miglior Chef 2026 ad Alessandro Ferrarini, classe 1983, originario di Vedano Olona.

Un riconoscimento che arriva in un momento d’oro per lo chef varesino: pochi mesi fa, a novembre, era già arrivata la stella Michelin 2026 per il suo ristorante Sciabola, all’interno dell’Hotel St. Mauritius di Forte dei Marmi — la sua seconda stella in carriera, dopo quella conquistata nel 2021 al Franco Mare di Marina di Pietrasanta.

Da Varese alla Versilia, una traiettoria precisa

Malgrado la sua storia più di successo sia legata alla Versilia, la storia di Ferrarini nasce a Varese e cresce sul lago Maggiore: la sua formazione prende infatti avvio all’Istituto De Filippi di Varese, dove acquisisce le basi tecniche che diventeranno il cuore del suo lavoro. Ancora giovane, approda per la prima volta in Versilia, al ristorante Lorenzo di Forte dei Marmi, accanto a Gioacchino Pontrelli. Torna però poi subito al Nord per affinare tecnica e sensibilità allo Schuman, ristorante stellato sul Lago Maggiore guidato da Silvio Battistoni.

È però sulla costa toscana che Ferrarini trova definitivamente la sua dimensione: prima al Franco Mare di Marina di Pietrasanta cui fa conquistare la prima stella Michelin nel 2021. Poi, nell’estate 2024, il salto allo Sciabola di Forte dei Marmi: che la stella Michelin la conquista con l’annuncio di novembre 2025.

La serata: Bartolini ospite d’onore

La cornice della premiazione era, come di consueto, quella esclusiva del Paradis Agricole: nove ettari di tenuta biologica alle porte di Pietrasanta, trasformati per una notte nel palcoscenico della gastronomia versiliese.

Ospite d’eccezione della serata è stato Enrico Bartolini, uno degli chef più titolati d’Italia con le sue 14 stelle Michelin distribuite tra i vari ristoranti del suo gruppo. Bartolini — che ha aperto la cena di gala con il suo celebre signature dish, il risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola “Evoluzione” — ha ricevuto il Premio Eccellenza Italiana 2026, il riconoscimento che Versilia Gourmet riserva ogni anno ai grandi protagonisti della cucina nazionale.

La regia culinaria della serata è stata affidata ad Alessio Bachini, chef del Paradis Pietrasanta, che ha firmato i piatti principali del gala: un pescato del giorno con primizie dell’orto ed emulsione di frutti di mare e agrumi, e un dessert alla vaniglia con fragole, verbena e basilico. Nei calici, come da tradizione, i Franciacorta.