Alessandro Marchetti unisce Sesto Calende a Cori con una nuova sezione museale

Le acque del Ticino conservano la memoria della stagione dell’idroaviazione mondiale, ma la radice biografica di quella vicenda industriale si trova a Cori, in provincia di Latina. Sabato 16 maggio, nel giorno in cui sul Ticino veniva inaugurata Spazio Luce presso la fondazione Sangregorio, la sindaca di Sesto Calende, Maria Elisabetta Giordani, è intervenuta nel comune laziale per l’inaugurazione dell’«Ala Marchetti», il nuovo spazio permanente all’interno del Museo della Città e del Territorio. La sezione è dedicata all’ingegnere Alessandro Marchetti, progettista nato nel centro lepino e legato a Sesto Calende, dove la sua attività di progettazione portò la SIAI-Marchetti ai vertici della produzione aeronautica.

Il lavoro del progettista trova una continuità nell’area della storica fabbrica lombarda, dove oggi ha sede la Leonardo Training Academy, polo incentrato sulla formazione avanzata dei piloti. L’opera di tutela di questa memoria industriale vede la partecipazione del Gruppo Lavoratori Seniores SIAI Marchetti e del Savoia Marchetti Historical Group, attivi nella salvaguardia della cultura tecnica legata al cantiere aeronautico.

«Sesto Calende non è semplicemente una città sulle rive del Ticino e del Lago Maggiore: è il luogo dove l’ingegno italiano ha imparato a ‘far volare l’acqua’» ha dichiarato la sindaca Maria Elisabetta Giordani nel corso del suo intervento durante la cerimonia.