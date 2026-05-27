Alessandro Ovalle Santos: il varesino che gioca nella nazionale della Repubblica Dominicana



Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Alessandro Ovalle Santos, classe 2005, rappresenta la nuova linfa del calcio varesino capace di proiettarsi verso scenari internazionali. I suoi primi passi nel mondo del pallone avvengono proprio al “Franco Ossola”, dove inizia a giocare a cinque anni con il fratello e formandosi sotto lo sguardo di istruttori storici come Pino Papa e Marco Caccianiga. Cresciuto nel vivaio biancorosso fino al fallimento del 2015, Alessandro ha saputo reinventarsi passando per il Torino Club di Gallarate prima di tornare a “casa” per esordire in Serie D poco più che diciottenne. Quel debutto a Lumezzane, arrivato come un regalo di compleanno, ha segnato il definitivo passaggio verso il calcio dei grandi, attirando l’attenzione della Sampdoria e aprendo le porte di una carriera vissuta con la valigia in mano e la voglia di imparare.

Il percorso di Ovalle Santos è caratterizzato da una profonda evoluzione tattica e da una maturità non comune per la sua età. Partito come attaccante prolifico e tecnico, ha arretrato progressivamente il suo raggio d’azione fino a diventare un solido braccetto di difesa, mettendo la sua fisicità e il suo mancino al servizio della squadra prima a Genova, nella Primavera della Sampdoria, e poi a Sant’Angelo in Serie D. Questa versatilità è stata la chiave per la chiamata della Nazionale della Repubblica Dominicana: dopo un primo impatto amaro con l’Under 23 senza scendere in campo, Alessandro ha conquistato la fiducia della selezione maggiore, debuttando contro El Salvador e misurandosi al fianco di talenti del calibro di Junior Firpo e Mariano Diaz. Con lo sguardo rivolto al futuro e il sogno della Copa América nel cassetto, Ovalle Santos continua a lavorare per ritagliarsi uno spazio stabile nel professionismo, portando con sé la grinta e la passione nate sui campi della provincia varesina.

Proprio nelle ultime ore, a conferma di quanto detto nel podcast, è arrivata un’altra convocazione con la nazionale caraibica per lui: il prossimo 3 giugno scenderà in campo nell’amichevole contro Panama allo stadio “Rommel Fernández” di Panama City.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

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