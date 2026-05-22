Motoaliante finisce su un albero in fase di decollo al campo volo di Calcinate a Varese

Un motaliante ha avuto un problema nella fase di decollo nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, finendo in un’area boschiva nei pressi dell’aeroporto per alianti “Adele Orsi” sul lungolago di Calcinate del Pesce a Varese.

L’allarme è scattato alle 11.28 e l’intervento dei soccorritori è stato localizzato sul lungolago di Calcinate del Pesce, a poca distanza dal campo volo. Secondo le prime informazioni raccolte, il velivolo sarebbe finito su una pianta all’interno della zona boscata che circonda l’area aeroportuale dopo una manovra sbagliata in fase di decollo.

Una persona risulta coinvolta nell’incidente, si tratta di un uomo di 60 anni che era cosciente all’arrivo dei soccorritori, ma incastrato con un piede nella fusoliera.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza in codice base della Croce Rossa di Gavirate e l’automedica dell’AAT di Varese, inviate dalla Soreu dei Laghi. Allertati anche i vigili del fuoco di Varese e la questura.

Secondo le prime informazioni il pilota non avrebbe riportato gravi ferite. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell’incidente, sui quali sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti, anche se pare da una prima ricostruzione che il velivolo in fase di decollo non sia riuscito a guadagnare una quota sufficiente adagiandosi sulle cime di alcuni alberi ad un’altezza di circa cinque metri.

I vigili del fuoco hanno operato una “scala italiana“ per raggiungere il pilota, liberarlo, imbracarlo ed estrarlo dalla carlinga dell’aliante. Il Nucleo SAF (soccorso Speleo Alpino Fluviale) ha raggiunto il velivolo che si trovava a circa dieci metri di altezza, calando a terra il pilota dove il personale sanitario lo ha preso in carico. L’uomo ha riportato solo lievi contusioni.

L’incidente è avvenuto mentre sul campo di Calcinate del Pesce erano in corso i voli di prova e ricognizione in vista di una manifestazione sportiva internazionale di primo piano. Da sabato 24 a venerdì 30 maggio l’Aero Club Adele Orsi ospiterà infatti la FAI Qualifying Sailplane Grand Prix Series 13, prima gara di qualificazione del circuito mondiale di volo a vela la cui finale si disputerà in Cile.