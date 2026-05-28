Alla Biblioteca Civica la presentazione di “Adamo dove sei?” di Giampaolo Martinelli

La Biblioteca Civica di Varese ospita la presentazione del libro “Adamo dove sei?” di Giampaolo Martinelli.

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18.00, nella Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese (Via Sacco 9), si terrà la presentazione del libro “Adamo dove sei? Sulla Via Francigena del Sud da Roma a Santa Maria di Leuca” di Giampaolo Martinelli.

L’incontro rientra nella rassegna “Incontri d’autore” promossa dal Comune di Varese – Biblioteca Civica e vedrà l’autore dialogare con Carla Tocchetti, scrittrice e “curatrice viaggiante”.

“Adamo dove sei?” è il diario autentico e profondamente umano di un pellegrino dei nostri tempi che ha trovato nel cammino molto più di una semplice esperienza di viaggio. Passo dopo passo, la Via Francigena del Sud diventa uno strumento di riflessione interiore, capace di riportare al centro i valori essenziali del vivere: l’ascolto di sé stessi, il rapporto sincero con gli altri, il rispetto del tempo, della natura e delle relazioni umane.

Attraverso incontri, silenzi, fatica e meraviglia, emerge la testimonianza di una ricerca personale che parla anche alla società contemporanea, spesso distratta dalla velocità e dalla superficialità. Un invito a rallentare, a ritrovare autenticità e a riscoprire ciò che davvero conta nel cammino della vita.

Il libro si presenta così non solo come un racconto di viaggio, ma come una testimonianza personale e universale, capace di coinvolgere lettori, camminatori e chiunque senta il bisogno di interrogarsi sul senso del vivere contemporaneo.

L’ingresso è libero con prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Civica di Varese

Sala Morselli – Via Sacco 9, Varese