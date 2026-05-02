Alla festa del Seminario di Venegono presentati i futuri sacerdoti, cinque sono varesini

Si è svolta venerdì 1° maggio la tradizionale Festa del Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore, un appuntamento sempre molto partecipato che come ogni anno ha unito celebrazione religiosa e momenti di comunità. Al centro della giornata, la presentazione dei candidati al sacerdozio ormai prossimi all’ordinazione.

La Messa con l’Arcivescovo Delpini

La giornata si è aperta con la solenne celebrazione nella Basilica del Seminario, presieduta dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Durante l’omelia, l’arcivescovo ha lanciato un messaggio di fiducia rivolto in particolare ai giovani: «Non lasciamoci spaventare, perché il futuro lo facciamo noi».

I candidati al sacerdozio

La festa è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale dei seminaristi che saranno ordinati sacerdoti il prossimo 13 giugno nel Duomo di Milano. Tra loro anche cinque giovani provenienti dal territorio varesino:

Andrea Angelini, della parrocchia Santi Agostino e Monica e San Giovanni Battista in Casciago

Giuseppe Bianchi, della parrocchia San Vittore Martire in Varese

Samuele Brancè, della parrocchia Purificazione Beata Vergine Maria in Mesenzana

Emanuele Guido, della parrocchia Beata Vergine Maria Assunta in Crugnola, a Mornago

Paolo Macchi, della parrocchia Santo Stefano Protomartire di Tradate

Una giornata di festa

Dopo la celebrazione, la giornata è proseguita con diverse iniziative dedicate a tutte le età. Tra queste anche gli spazi legati alla rivista “Fiaccolina”, che quest’anno celebra gli ottant’anni di attività. Non sono mancati momenti di convivialità con stand gastronomici, oltre a giochi, musica e spettacoli che hanno animato il Seminario per tutto il pomeriggio.

Il calendario delle iniziative prosegue già nei prossimi giorni. Martedì 12 maggio è in programma la tradizionale festa dei “Fiori”, con una celebrazione eucaristica durante la quale verranno ricordati gli anniversari di ordinazione sacerdotale più significativi.