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Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio cinque autori per “Una lettura estiva”

Tra i libri presentati figurano Ask Me Why – Credimi perché di Oreste Borgatti, L’altro io di Miriam Ballerini, Il ragazzo che leggeva le nuvole di Luca Telloli, La notte degli astri di Gea Lali e Connessioni di Marco Notari

Generico 25 May 2026
Incontri

07 Giugno 2026

Domenica 7 giugno alle 17.30 la Galleria Boragno di Busto Arsizio ospiterà l’incontro “Per una lettura estiva…”, un appuntamento dedicato ai libri e alla lettura in vista dell’estate.

L’evento sarà un’occasione per dialogare con gli autori, scoprire nuove storie e curiosare tra proposte letterarie pensate per accompagnare il pubblico durante la stagione estiva. Protagonisti dell’incontro saranno Oreste Borgatti, Miriam Ballerini, Luca Telloli, Gea Lali e Marco Notari, che presenteranno le proprie opere in dialogo con la professoressa Rita Guarini.

L’iniziativa proporrà “5 autori, 5 avventure, 5 viaggi tra parole”, offrendo ai partecipanti suggerimenti di lettura tra generi e sensibilità differenti.

Tra i libri presentati figurano Ask Me Why – Credimi perché di Oreste Borgatti, L’altro io di Miriam Ballerini, Il ragazzo che leggeva le nuvole di Luca Telloli, La notte degli astri di Gea Lali e Connessioni di Marco Notari.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

27 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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