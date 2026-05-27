Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio si parla della crisi dell’auto con Francesco Zirpoli

Venerdì 5 giugno alle 18.30 la Galleria Boragno di Busto Arsizio ospiterà la presentazione del libro “Auto Distruzione – Crisi e trasformazione dell’industria dell’automobile” di Francesco Zirpoli, pubblicato da Laterza.

Nel corso dell’incontro l’autore dialogherà con Marco Linari, Luca D’Ingillo e Giorgio Paglini, affrontando i temi legati alla crisi dell’industria automobilistica europea e italiana. Attraverso dati e analisi, Zirpoli ricostruisce le dinamiche che hanno portato il settore a una fase di profonda difficoltà, mettendo in discussione molte delle narrazioni che, secondo l’autore, hanno finito per proteggere interessi consolidati senza affrontare i problemi strutturali del comparto.

Al centro del dibattito ci sarà il futuro dell’automotive tra calo della domanda, perdita di competitività e transizione tecnologica. Una situazione che viene spesso attribuita alle regolamentazioni europee sulle emissioni, accusate di penalizzare le aziende produttrici. Il libro propone però una lettura diversa, sostenendo come proprio la svolta ecologica possa rappresentare una possibilità concreta di rilancio per il settore.

Per decenni l’industria dell’auto è stata uno dei pilastri dell’economia europea. Oggi si trova invece ad affrontare una “tempesta perfetta” che rischia di ridimensionare profondamente il comparto industriale continentale. L’incontro offrirà quindi l’occasione per approfondire le radici della crisi e riflettere sulle prospettive future dell’automobile in Europa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.