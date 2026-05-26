Alla Panchina Rossa di Senago il ricordo di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago

Nel terzo anniversario del femminicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago, il bambino che portava in grembo, Senago si prepara a ricordare una delle pagine più dolorose della sua storia recente. Nella serata di mercoledì 27 maggio il Comune di Senago e la Comunità Pastorale San Paolo Apostolo promuovono un momento di commemorazione aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è fissato alle 20.30 alla Panchina Rossa del parchetto tra via Pacinotti e via Padova, luogo simbolo dedicato al ricordo delle vittime di violenza sulle donne. Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e religiose insieme ai cittadini che vorranno condividere un momento di raccoglimento e memoria.

In caso di maltempo la commemorazione si svolgerà sul sagrato della chiesa di Castelletto, in piazza Tricolore.

Un delitto che sconvolse l’Italia

La vicenda di Giulia Tramontano scosse profondamente non solo Senago ma tutto il Paese. La giovane, 29 anni, scomparve il 28 maggio 2023. Dopo giorni di ricerche il suo corpo venne ritrovato il 31 maggio in un’area non lontana dalla sua abitazione. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo il compagno Alessandro Impagnatiello, reo confesso.

Giulia era al settimo mese di gravidanza e aspettava un bambino, che avrebbe chiamato Thiago. Il caso ebbe un forte impatto mediatico e riaccese il dibattito nazionale sulla violenza di genere e sulla necessità di prevenzione e tutela delle vittime.

Un momento di memoria collettiva

L’iniziativa organizzata dal Comune e dalla Comunità Pastorale vuole essere un’occasione di riflessione condivisa e di vicinanza alla famiglia di Giulia, per mantenere viva l’attenzione sul tema della violenza contro le donne.

Negli anni Senago ha più volte ricordato Giulia Tramontano con momenti pubblici e iniziative simboliche, trasformando il dolore della comunità in un impegno costante per la sensibilizzazione e la memoria.