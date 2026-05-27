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Saronno/Tradate

Alla piscina comunale di Saronno partono i preparativi per la stagione estiva

Da lunedì 1 giugno inizieranno i lavori di smontaggio della copertura e fino al 12 giugno il nuoto libero sarà garantito esclusivamente nelle vasche interne. Dal 13 giugno prenderà ufficialmente il via la stagione estiva

Nuovo volto per la piscina all'aperto di Saronno

La piscina di Saronno si prepara all’arrivo dell’estate con l’avvio dei lavori di smontaggio del pallone pressostatico che copre le vasche esterne durante la stagione invernale.

Saronno Servizi, che gestisce la struttura di via Miola, ha comunicato che da lunedì 1° giugno inizieranno le operazioni tecniche necessarie per trasformare l’impianto in vista della stagione estiva, con alcune modifiche temporanee alla programmazione del nuoto libero.

Nuoto libero solo nelle vasche interne

Dal 1° al 12 giugno il nuoto libero sarà comunque garantito regolarmente, ma tutte le attività si svolgeranno esclusivamente nelle vasche interne dell’impianto.

La decisione è legata proprio agli interventi di smontaggio della copertura pressostatica e alla preparazione degli spazi esterni per l’apertura estiva.

La direzione della piscina invita gli utenti a verificare gli orari aggiornati attraverso il sito internet della struttura o rivolgendosi direttamente alla segreteria.

Dal 13 giugno riapre la vasca esterna

La vera novità arriverà dal 13 giugno, data fissata per l’apertura ufficiale della vasca esterna e per l’avvio della programmazione estiva.

Con la riapertura dell’area all’aperto prenderanno il via anche i nuovi orari stagionali, pensati per accompagnare il periodo estivo e offrire agli utenti spazi dedicati al relax, al nuoto e alle attività sportive.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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