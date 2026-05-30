Alla Primaria Orrù di Fagnano Olona con il CRT il teatro dice “No alla guerra!”

Un messaggio di pace affidato al linguaggio del teatro. Venerdì 5 giugno alle 21 l’Aula Magna della Scuola Primaria “Orrù” di via Pasubio a Fagnano Olona ospiterà “Stop alla guerra”, la performance realizzata dagli allievi del Primo Studio del CRT “Teatro-Educazione”, nell’ambito dell’edizione 2026 della RaNa GrEsBa – Rassegna Nazionale dei Gruppi Espressivi di Base, quest’anno dedicata al tema “No alla guerra!”. L’ingresso è libero.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti della rassegna che da oltre quarant’anni promuove il protagonismo culturale dei gruppi non professionisti, valorizzando esperienze nate dal basso e capaci di trasformare il teatro in uno strumento di partecipazione e riflessione collettiva.

Un messaggio contro l’indifferenza

Lo spettacolo nasce dalla volontà di prendere posizione di fronte ai conflitti che segnano il presente. Nel foglio di sala gli interpreti spiegano come «Stop alla guerra» voglia essere prima di tutto un’azione concreta e condivisa, capace di affermare valori come giustizia, libertà e dignità dei diritti umani.

La performance propone una riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva, contrapponendosi non solo alla violenza ma anche all’indifferenza e alla passività. Un invito a non delegare ad altri le scelte che riguardano il bene comune e a riconoscere il ruolo che ciascuno può avere nella costruzione di una società più giusta.

La tradizione della RaNa GrEsBa

La RaNa GrEsBa nasce nel 1981 su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Torino e dei gruppi teatrali delle periferie cittadine. L’obiettivo era creare uno spazio nazionale di incontro e confronto tra realtà espressive non professionistiche, favorendo la crescita culturale e sociale attraverso il teatro e le arti performative.

A distanza di oltre quarant’anni, il CRT “Teatro-Educazione” continua a raccogliere quell’eredità, sostenendo chi sceglie di fare cultura in modo partecipato e condiviso. L’edizione 2026 della rassegna è dedicata al tema della pace e alla necessità di creare occasioni di dialogo e confronto in una fase storica segnata da conflitti e tensioni internazionali.

Gli interpreti

La performance vede in scena: Emanuela Maria Barbaro, Alice Bozzolo, Sofia Colombo, Sabina Delfrati, Linda Fiorillo, Giorgia Lorito, Chiara Negrisolo, Simone Pozzoli, Marta Rotondi e Chiara Saturni, con la direzione artistica di Gaetano Oliva. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle 21 nell’Aula Magna della Scuola Primaria “Orrù” di Fagnano Olona.