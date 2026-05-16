Alla Sala consiliare di Sesto Calende incontro con la casa editrice People
Ospite dell’iniziativa sarà Stefano Catone, che racconterà il progetto editoriale nato nel 2018 insieme a Giuseppe Civati e Francesco Foti
Un incontro per riflettere su temi sociali, ambiente, politica e cambiamento attraverso i libri e il racconto contemporaneo. Sabato 23 maggio alle 17.30 la Sala consiliare di Sesto Calende ospiterà “Una causa editrice”, appuntamento dedicato alla casa editrice People di Busto Arsizio.
L’evento è promosso dall’associazione Pace e Convivenza con l’adesione delle sezioni cittadine di ANPI e Legambiente.
People, una casa editrice che racconta il cambiamento
Fondata nel 2018 da Giuseppe Civati, Stefano Catone e Francesco Foti, People si definisce non soltanto una casa editrice, ma anche un centro di studi e approfondimento sui temi sociali, politici e culturali contemporanei.
Attraverso libri, podcast, social network e la rivista “Ossigeno”, il progetto editoriale affronta le trasformazioni della società raccontandole attraverso storie e testimonianze.
Stefano Catone ospite a Sesto Calende
Durante l’incontro sarà Stefano Catone a raccontare l’esperienza editoriale di People e a presentare alcuni volumi dedicati a temi di stretta attualità: relazioni sociali, ambiente, storia, cambiamento climatico e trasformazioni della società contemporanea.
L’appuntamento si terrà nella Sala consiliare di piazza Cesare da Sesto 1 a Sesto Calende ed è aperto al pubblico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.