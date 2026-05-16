Alla Sala consiliare di Sesto Calende incontro con la casa editrice People

Un incontro per riflettere su temi sociali, ambiente, politica e cambiamento attraverso i libri e il racconto contemporaneo. Sabato 23 maggio alle 17.30 la Sala consiliare di Sesto Calende ospiterà “Una causa editrice”, appuntamento dedicato alla casa editrice People di Busto Arsizio.

L’evento è promosso dall’associazione Pace e Convivenza con l’adesione delle sezioni cittadine di ANPI e Legambiente.

People, una casa editrice che racconta il cambiamento

Fondata nel 2018 da Giuseppe Civati, Stefano Catone e Francesco Foti, People si definisce non soltanto una casa editrice, ma anche un centro di studi e approfondimento sui temi sociali, politici e culturali contemporanei.

Attraverso libri, podcast, social network e la rivista “Ossigeno”, il progetto editoriale affronta le trasformazioni della società raccontandole attraverso storie e testimonianze.

Stefano Catone ospite a Sesto Calende

Durante l’incontro sarà Stefano Catone a raccontare l’esperienza editoriale di People e a presentare alcuni volumi dedicati a temi di stretta attualità: relazioni sociali, ambiente, storia, cambiamento climatico e trasformazioni della società contemporanea.

L’appuntamento si terrà nella Sala consiliare di piazza Cesare da Sesto 1 a Sesto Calende ed è aperto al pubblico.