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Campi Estivi 2026

Alla scoperta della natura e del cosmo: i campi estivi scientifici tra Varese e Daverio

Due settimane tra laboratori, astronomia, biodiversità ed esperimenti per bambini dai 6 ai 12 anni: aperte le iscrizioni ai summer camp di The Thinker Lab tra Daverio e Varese

Campo estivo The Thinker Lab

Con la fine della scuola sempre più vicina, a Varese tornano i campi estivi scientifici di The Thinker Lab, pensati per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Due settimane speciali dedicate a esperimenti, natura, astronomia e attività STEAM per imparare divertendosi durante l’estate.

L’obiettivo? Avvicinare i più giovani al mondo della scienza attraverso esperienze pratiche, laboratori e attività coinvolgenti guidate da esperti di discipline STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.

Due camp estivi scientifici tra natura e spazio

Il programma estivo 2026 di The Thinker Lab propone due appuntamenti dedicati alla scoperta e alla creatività.

Science Camp in Cascina a Daverio

Dal 9 al 12 giugno la Cascina Fontana di Daverio ospiterà il “Science Camp in Cascina”, un’esperienza immersiva dove la scienza incontra la natura. I partecipanti potranno esplorare la biodiversità, osservare l’ambiente circostante e cimentarsi in attività all’aria aperta alternate a laboratori scientifici.

Un’occasione ideale per bambini curiosi e piccoli esploratori che vogliono scoprire il mondo naturale attraverso il metodo scientifico.

Qui tutte le informazioni e il programma

Space Camp a Varese

Dal 15 al 19 giugno sarà invece il momento dello “Space Camp”, nella sede di The Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese. Per una settimana il laboratorio si trasformerà in una vera base spaziale dedicata all’astronomia e all’esplorazione del cosmo.

Ogni giornata proporrà esperimenti, sfide e attività interattive per avvicinare i ragazzi ai misteri dell’universo e alle meraviglie dello spazio.

Qui tutte le informazioni e il programma 

Orari e servizi per le famiglie

I camp si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16. Per agevolare l’organizzazione delle famiglie è previsto anche un servizio di pre-camp dalle 8.30 alle 9.

Gli organizzatori spiegano: “Il nostro obiettivo è alimentare la curiosità naturale dei bambini e offrire loro strumenti per comprendere il mondo attraverso la scienza, il gioco e l’esperienza diretta”.

Come iscriversi ai camp estivi di The Thinker Lab

Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti. Per garantire la qualità delle attività e seguire ogni partecipante in modo attento, il numero di iscritti sarà limitato.

Tutte le informazioni sui camp estivi scientifici a Varese e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale di The Thinker Lab: www.thethinkerlab.it

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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