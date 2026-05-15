Alla scoperta di Azzio tra i mulini e la storica fabbrica d’organi

Domenica 24 maggio Azzio invita cittadini e visitatori a una giornata dedicata alla scoperta delle proprie bellezze naturali e storiche. La Pro Loco locale, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, ha organizzato una passeggiata guidata che toccherà alcuni dei punti più iconici del territorio, unendo la storia industriale e rurale alla natura incontaminata dei boschi varesini.

L’appuntamento è fissato per le ore 14.00 presso la sede della Pro Loco di Azzio. Da qui partirà l’itinerario che si snoderà attraverso i sentieri boschivi per condurre i partecipanti in luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Il percorso prevede tappe fondamentali per comprendere l’identità del borgo, come il Mulino Vincenti e il suggestivo borgo antico di Comacchio.

Archeologia industriale e antichi mulini

Uno dei momenti centrali dell’escursione sarà la visita alla storica fabbrica Mascioni Organi di Comacchio, un’eccellenza del territorio nota per la produzione di strumenti musicali di straordinario pregio. Il tour proseguirà poi verso il Mulino Mascioni, completando un quadro che racconta l’importante passato produttivo e artigianale legato alle risorse idriche della zona.

Il rientro è previsto intorno alle ore 17.30, momento in cui la Pro Loco offrirà un ristoro a tutti i partecipanti per concludere la giornata in convivialità. Per prendere parte all’iniziativa è necessario indossare scarpe sportive o da trekking adatte ai sentieri boschivi.

Modalità di partecipazione

L’iniziativa è gratuita, ma per ragioni organizzative è prevista la prenotazione obbligatoria fino a un massimo di 50 persone. Gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo info@prolocoazzio.it per assicurarsi un posto. Gli organizzatori precisano inoltre che, in caso di condizioni meteo avverse, la passeggiata sarà rinviata a data da destinarsi.