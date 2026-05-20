Alla scoperta di Comabbio: cortili aperti, arte, sapori e concerti il 24 maggio

Un’intera giornata per riscoprire il fascino nascosto del piccolo borgo affacciato sul lago. Domenica 24 maggio nuovo appuntamento con Conosci Comabbio, l’iniziativa speciale promossa dall’associazione culturale Il borgo di Lucio Fontana insieme alla Pro Loco e alla Biblioteca Civica con il patrocinio del Comune di Comabbio.

L’evento nasce con l’obiettivo di svelare a residenti, vicini di casa e turisti gli scorci meno noti, la storia e la vibrante vitalità di questo caratteristico paese della provincia di Varese.

Dalla mattina alla sera, le vie del centro e i luoghi simbolo del paese si animeranno con un palinsesto ricchissimo che spazia dal benessere alla musica, passando per la cultura, la gastronomia e l’intrattenimento per famiglie.

Il programma della giornata

La manifestazione si articola lungo l’intero arco della giornata con appuntamenti a tappe:

9:30 – 10:30 – Risveglio con Tai Chi: Una sessione di meditazione in movimento per iniziare la giornata in armonia, immersi nella quiete del Prato degli ulivi alla Scala Santa.

11:00 – 12:00 – Concerto 8 Note: La grande musica risuona all’interno dello storico Cortile Grovaldi.

12:30 – 15:00 – Stand Gastronomico: Pausa pranzo conviviale presso l’Asilo, per assaporare i piatti del territorio.

14:30 – 15:30 – Escape Room Letteraria: Un’avventura di logica ed enigmi dedicata agli amanti della lettura, ospitata nei locali della Biblioteca.

15:30 – 16:30 – Spettacolo di Magia: Un momento di puro stupore e divertimento pensato per i bambini e le famiglie presso l’Asilo.

17:00 – 18:00 – Esibizione di Capoeira: Energia, ritmo e acrobazie tornano a riempire il Prato degli ulivi alla Scala Santa.

18:30 – 19:30 – Concerto d’Arpa di Elena Guarneri: Le note suggestive dell’arpa saluteranno il tramonto nella splendida cornice di Cortile Marini.

Arte, Storia e Cortili Aperti

Oltre agli eventi in programma, Conosci Comabbio offre un vero e proprio percorso da esplorare liberamente durante tutta la domenica. Tra le perle di questa edizione spiccano l’apertura straordinaria dei cortili storici privati e la possibilità di effettuare una visita al cortile di Casa Lucio Fontana, l’indimenticato maestro dello spazialismo che a Comabbio visse e lavorò intensamente.

Lungo le piazze e le vie del paese si svilupperà inoltre un itinerario culturale a cartelli espositivi:

In Piazza Marconi spazio alla memoria storica con l’esposizione dedicata ai vecchi mestieri e alla “Giazera”.

Ai lavatoi di Comabbio e l’edificio dell’Ex Cooperativa speciali pannelli racconteranno il passato sociale del borgo.

Alla Sala Fontana sarà visitabile la mostra di opere, poesie e testi I Bontempi e Comabbio, mentre all’Ex Bottegotto troverà spazio la mostra I numeri del Comabbio Fake di Claudio Tormen.

La giornata segnerà anche un importante momento istituzionale per il territorio: l’inaugurazione della nuova sede della Comunità dei Laghi in Via G. Garibaldi 924. Presso la Scala Santa, infine, sarà presente il banchetto informativo dell’Associazione Scala Santa per scoprire i progetti di valorizzazione.